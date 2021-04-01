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A partir desta sexta

Petrobras aumenta preço do gás de cozinha em 5% nas refinarias

Esse é o quarto aumento do ano nos preços do gás liquefeito de petróleo (GLP). Quilo passará a ser vendido a R$ 3,21 na refinaria e o botijão de 13 kg a R$ 41,68

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 19:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 abr 2021 às 19:52
Botijas de gás de cozinha
Botijas de gás de cozinha Crédito: Carlos Alberto Silva
Petrobras anunciou mais um reajuste nos preços do gás de cozinha. O quilo do gás liquefeito de petróleo (GLP) produzido nas refinarias vai ficar, em média, R$ 0,15 mais caro a partir da sexta-feira(2). O quilo do produto passa a ser vendido a R$ 3,21 e o botijão de 13 kg, a R$ 41,68.
Segundo a empresa, a alta reflete as movimentações da cotação internacional do petróleo, utilizado como insumo na produção do produto, além do câmbio. A Petrobras não informou a variação em porcentual, mas, segundo fontes do setor, a alta de preço foi de 5%, em média.

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Este é o quarto aumento do ano no gás de cozinha. Em 2021, o número de reajuste e os percentuais de alta têm sido menores do que os praticados no comércio de gasolina e óleo diesel.
Em nota, a empresa afirma que "os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo".
"Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para envase pelas distribuidoras, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores", destacou.

PREÇO DO GÁS NO ES

O novo reajuste nas refinarias deve começar a ser sentido pelos consumidores nos próximos dias. Atualmente, a botija de 13 kg de GLP (gás de cozinha), é vendida em média a R$ 80 no Espírito Santo, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Se o mesmo reajuste de 5% na refinaria chegar nas distribuidoras, o preço da botija de gás pode aumentar em média mais R$ 4 para o consumidor final. 

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