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Tecnologia

Petrobras vai dar curso de TI para alunos de escolas públicas do ES

Objetivo é oferecer a estudantes formação na área de tecnologia da informação, segmento em franca expansão que deve contratar 70 mil profissionais por ano até 2024. Projeto também prevê doação de computadores a escolas

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:32
Escola pública no RJ recebeu computadores da Petrobras
Escola pública no RJ recebeu computadores da Petrobras Crédito: Gabriel Santos/Agência Petrobras
Petrobras lançou nesta quarta-feira (31) uma iniciativa que prevê a formação em tecnologia da informação (TI) para alunos e professores de escolas da rede pública de ensino nos estados do Rio de JaneiroEspírito Santo e São Paulo. O projeto também inclui a doação de mais de nove mil computadores para as escolas e tem potencial para ampliar o acesso digital a mais de 50 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio.
Batizada de "Janelas para o Amanhã - Programa de Inclusão Digital", a iniciativa visa oferecer a formação em tecnologia para 2.500 alunos e dois mil professores de escolas públicas em 35 municípios dos três Estados. Apenas nos cursos, a petroleira vai investir R$ 2,5 milhões, valor que não engloba a doação de computadores.
A primeira etapa do projeto, que contemplará escolas de 19 municípios do Rio Janeiro, terá inscrições abertas entre 31 de março e 23 de abril. Escolas de São Paulo e do Espírito Santo poderão se candidatar nas etapas seguintes, previstas para o segundo semestre. Até 2022 serão selecionadas 230 escolas.

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A formação em tecnologia da informação ficará a cargo da Recode, organização da sociedade civil que utiliza a informática como mecanismo de inclusão e empoderamento digital de comunidades vulneráveis. Conheça mais sobre o projeto acessando o edital no site da Petrobras.
Os computadores também serão entregues em etapas, até 2022. São desktops e notebooks que já foram utilizados na Petrobras e passaram por recondicionamento, voltando a ter perfeitas condições de uso e vida útil ampliada. Os equipamentos ficarão nas escolas e contarão com suporte técnico por um período de dois anos. 
“A construção de um Brasil depende fundamentalmente da educação. Nesse contexto, é fundamental prover o acesso de crianças e adolescentes ao novo mundo cada vez mais digital. Temos a convicção de que é um investimento com elevado retorno social”, avalia Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras.

MERCADO DE TECNOLOGIA EM FRANCO CRESCIMENTO

Relatório da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) indica que, até 2024, a oferta de empregos na área de TI será de 70 mil ao ano, enquanto a oferta de formados na área será de apenas 46 mil.
Dados do Banco Mundial e do IBGE apontam que 25 milhões de jovens brasileiros não estudam nem trabalham e estão desengajados economicamente.

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No âmbito do ensino fundamental, a iniciativa tem como meta reduzir as desigualdades na área da educação pública, que ficaram ainda mais evidentes com a pandemia de Covid-19.
Estudos acadêmicos revelaram que 42% dos professores brasileiros da rede pública não passaram por nenhum tipo de treinamento na área digital e 21% deles enfrentam dificuldades na utilização de tecnologias em sala de aula.
A necessidade de investimento em inclusão digital nas escolas foi identificada também nos diagnósticos feitos pela Petrobras nas comunidades próximas às suas unidades operacionais.
* Com informações da Petrobras

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