AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Negócios

Startup do ES assina contrato com a Petrobras para oferecer tecnologia 3D

Empresa Mogai vai receber meio milhão de reais para oferecer sistema para monitorar corrosão e situação da pintura das plataformas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2021 às 10:13
Mogai assina contrato com a Petrobras e Sebrae
Franco Machado, da Mogai, e Sebrae assinam contrato com a Petrobras Crédito: Mogai/Divulgação
Com um projeto de tecnologia 3D que permite monitorar a corrosão de plataformas e gerenciar as pinturas das embarcações, a startup capixaba Mogai Tecnologia conseguiu um contrato de meio milhão de reais com a Petrobras. A empresa do Espírito Santo assinou o acordo com a petroleira e vai começar a executar os serviços.
A tecnologia desenvolvida pela microempresa do Estado é uma espécie de câmera, desenvolvida inicialmente com foco na operação em indústrias de transformação e em mineradoras, medindo a quantidade de minério, grãos e outros.
No caso do modelo adaptado para a Petrobras, o sistema poderá ser aplicado em soluções de análise de corrosão, inspeção visual, entre outros, aumentando assim a eficiência no planejamento das intervenções em campo.

Veja Também

Aprovado no Senado, Marco Legal das Startups frustra setor

A Mogai está entre as dezoito startups brasileiras selecionadas no II edital do programa Petrobras Conexões para Inovação – Módulo Startups, em parceria com o Sebrae.
A Mogai atua no setor da inovação e tecnologia desde 1997 e disputou a seleção com mais de 300 empresas inscritas em todo o país.
Além do valor de R$ 500 que receberá neste ano para aplicar no desenvolvimento de uma solução na área de corrosão, a empresa de tecnologia terá assessoria da Petrobras e do Sebrae para que a solução tenha os benefícios comprovados e modelos de negócios que garantam a geração de valor no curto prazo e inserção competitiva no mercado.

Veja Também

Petrobras vai investir R$ 60 mil em produto de startup do ES

Segundo o CEO da Mogai Tecnologia, Franco Machado, a seleção do edital foi criteriosa. “Ficamos muito felizes e orgulhosos com essa conquista. Passamos por várias etapas neste edital, que recebeu a inscrição de quase 370 projetos. A seleção é muito qualificada e tivemos um apoio muito importante do Sebrae para conquistar esse resultado”, explica.
Franco Machado também destaca a importância de as empresas trabalharem a cultura da inovação constantemente para, assim, terem resultados positivos em editais como este. “É preciso pensar em inovação no dia a dia. O empresário não pode esperar um edital ser aberto, por exemplo, para pensar no projeto. É importante já estar preparado, trabalhando sua ideia e, assim, quando encontrar um edital que busque algo parecido com seu projeto, você pode submetê-lo e ter mais chances de sucesso”, garante o empresário.
Para os projetos finalizados com sucesso, a Petrobras vai viabilizar a continuidade do seu desenvolvimento, com a implantação e testes em campo de um lote piloto ou serviço pioneiro.
De acordo com o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato, ter uma empresa capixaba entre as selecionadas é motivo de comemoração, mas o resultado pode ainda ser melhor. “O Sebrae atua fortemente junto ao Fórum de Petróleo e Gás, em parceria com a Findes para produzir avanços junto às empresas que participam da cadeia de petróleo e gás, principalmente no tema inovação", disse.
Ele acrescentou ainda: "Sabemos que as empresas capixabas podem mais. A expectativa é que muitas outras possam se preparar e submeter seus projetos de inovação nesse programa que, neste ano lançará mais um edital. O Sebrae seguirá incentivando a participação de empresas capixabas, oferecendo todo apoio necessário”, afirma o diretor.
Com informações da assessoria da Mogai.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras Sebrae Startup
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados