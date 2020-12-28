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Inovação

Petrobras vai investir R$ 60 mil em produto de startup do ES

A empresa, que já foi selecionada em desafio da Shell, desenvolve um aparelho de monitoramento que permitirá a redução da quantidade de acidentes de trabalho causados por fadiga ou falta de atenção

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 20:54
Plataforma P-57, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo
Plataforma P-57, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordêllo/Agência Petrobras/Divulgação
Petrobras divulgou nesta segunda-feira (28) a lista com sete empresas inovadoras, grande parte delas startups, que foram selecionadas em um edital nacional de soluções de rápida implantação para a companhia. Entre as escolhidas está a startup capixaba Dersalis, com sede em Vitória.
As vencedoras receberão até R$ 60 mil cada para execução dos testes. Além da empresa do Espírito Santo, também foram selecionados projetos do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

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No caso da Dersalis, será testado um produto que permite a redução da quantidade de acidentes de trabalho causados por fadiga ou falta de atenção. 
Em 2019, a a empresa também foi selecionada em um edital de inovação do FindesLab para atender a Shell. A startup desenvolve um werable (dispositivos vestíveis) de monitoramento para mitigar esses riscos batizado de "Pulseira Inteligente Dersalis HS2".
Durante o período do contrato, o produto será testado em condições que representam o ambiente real da empresa para avaliação de desempenho e do potencial de contribuição para os negócios da Petrobras. A previsão é de que os processos de contratação e início de testes aconteçam no primeiro trimestre de 2021.

O EDITAL

Segundo a Petrobras, trata-se de um edital inédito na companhia. A seleção, lançada há cerca de um mês, quer testar internamente soluções inovadoras, validadas ou em fase de validação no mercado.
Estamos aumentando, sucessivamente e significativamente, a capacidade da Petrobras de incorporar soluções inovadoras para dar suporte às atividades e a planos estratégicos da companhia. Com foco na geração de valor, conferimos mais economicidade, agilidade, segurança e resiliência às nossas operações avalia o diretor de Transformação Digital e Inovação, Nicolás Simone.
Todo o processo, do lançamento à divulgação das vencedoras, levou cerca de um mês. No dia 22/12, as empresas participaram de um Pitch Day, com apresentações virtuais para uma banca de especialistas da Petrobras, etapa final para definição das vencedoras.

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