O Espírito Santo chegou a 974 leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19 nesta terça-feira (6). Desses, apenas 69 estão disponíveis, ou seja, o equivalente a 92,2% de utilização. Mesmo com a permanente abertura de vagas executada pelo governo do Estado, o ritmo acelerado de ocupação pressiona o sistema de saúde pública capixaba.
Na enfermaria, a taxa de ocupação é de 83,44%. De um total de 900 vagas, 149 estão disponíveis para atender pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A rede hospitalar conta com 34 unidades. As vagas são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão distribuídas na rede estadual, ou filantrópicos e privados com os quais a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estabeleceu parceria.
De 974 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 69 estão disponíveis
Os dados foram extraídos do Painel de Ocupação de Leitos, ferramenta da Sesa, com atualização diária sobre a taxa de utilização das vagas nos hospitais. Atualmente, 17 unidades já alcançaram sua capacidade máxima de atendimento em terapia intensiva.
Referência estadual no atendimento a pacientes com a Covid-19, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 94,57% dos leitos ocupados. Isso significa que dos 258 leitos abertos, 14 estão disponíveis para receber novos pacientes. O levantamento revela que 905 pacientes internados com um quadro mais grave precisaram ser acomodados em UTI.
Uma alternativa criada pelo governo do Estado para desafogar o Jayme é a abertura do Hospital Materno Infantil da Serra. A unidade vai atender pacientes diagnosticados com Covid-19 a partir desta quarta-feira (6). Inicialmente, a unidade vai disponibilizar 30 leitos de enfermaria, e será integrada como anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – referência estadual para tratamento de casos graves em decorrência da infecção pelo vírus.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a abertura de leitos de enfermaria no Materno Infantil permitirá que o Hospital Jayme dos Santos Neves abra 30 leitos de UTI dentro da unidade principal.
REGIÕES PRESSIONADAS
A pressão maior está na Região Norte, onde 97,44% dos leitos de UTI estão ocupados. Na sequência, aparecem a Região Metropolitana, com 93,20%, o Sul, com 91,77%, e, a Central, com 89,01%.
CONFIRA OS HOSPITAIS QUE JÁ ATINGIRAM 100% DA CAPACIDADE DE UTI PARA COVID
- HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
- HOSPITAL GERAL DE LINHARES
- HOSPITAL RIO DOCE
- HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
- HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA
- HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE
- HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
- HOSPITAL SÃO CAMILO
- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
- HOSPITAL VITÓRIA
- VILA VELHA HOSPITAL
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI
Dos 69 leitos ainda disponíveis, a oferta está distribuída em todas as regiões do Estado, mas a regulação para a internação é feita pela Sesa.
ONDE TEM VAGA
- ROBERTO SILVARES - 2 VAGAS
- CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 5 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVES - 3 VAGAS
- HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - 1 VAGA
- HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - 3 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 8 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 14 VAGAS
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA - 1 VAGA
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 5 VAGAS
- HOSPITAL SANTA MÔNICA - 5 VAGAS
- HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 1 VAGA
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 6 VAGAS
- HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 1 VAGA
- HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 12 VAGAS