Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência para tratar casos de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

apenas 69 estão disponíveis, ou seja, o equivalente a 92,2% de utilização. Mesmo com a permanente abertura de vagas executada pelo Espírito Santo chegou a 974 leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19 nesta terça-feira (6). Desses,, ou seja, o equivalente a 92,2% de utilização. Mesmo com a permanente abertura de vagas executada pelo governo do Estado , o ritmo acelerado de ocupação pressiona o sistema de saúde pública capixaba.

Na enfermaria, a taxa de ocupação é de 83,44%. De um total de 900 vagas, 149 estão disponíveis para atender pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A rede hospitalar conta com 34 unidades. As vagas são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão distribuídas na rede estadual, ou filantrópicos e privados com os quais a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estabeleceu parceria.

Your browser does not support the audio element. De 974 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 69 estão disponíveis

Os dados foram extraídos do Painel de Ocupação de Leitos, ferramenta da Sesa, com atualização diária sobre a taxa de utilização das vagas nos hospitais. Atualmente, 17 unidades já alcançaram sua capacidade máxima de atendimento em terapia intensiva.

Referência estadual no atendimento a pacientes com a Covid-19, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 94,57% dos leitos ocupados. Isso significa que dos 258 leitos abertos, 14 estão disponíveis para receber novos pacientes. O levantamento revela que 905 pacientes internados com um quadro mais grave precisaram ser acomodados em UTI.

Uma alternativa criada pelo governo do Estado para desafogar o Jayme é a abertura do Hospital Materno Infantil da Serra . A unidade vai atender pacientes diagnosticados com Covid-19 a partir desta quarta-feira (6). Inicialmente, a unidade vai disponibilizar 30 leitos de enfermaria, e será integrada como anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – referência estadual para tratamento de casos graves em decorrência da infecção pelo vírus.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a abertura de leitos de enfermaria no Materno Infantil permitirá que o Hospital Jayme dos Santos Neves abra 30 leitos de UTI dentro da unidade principal.

Hospital Materno Infantil da Serra Crédito: Helio Filho/Secom

REGIÕES PRESSIONADAS

CONFIRA OS HOSPITAIS QUE JÁ ATINGIRAM 100% DA CAPACIDADE DE UTI PARA COVID

HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HOSPITAL RIO DOCE HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN HOSPITAL SÃO CAMILO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

HOSPITAL VITÓRIA

VILA VELHA HOSPITAL HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI

Dos 69 leitos ainda disponíveis, a oferta está distribuída em todas as regiões do Estado, mas a regulação para a internação é feita pela Sesa.

ONDE TEM VAGA