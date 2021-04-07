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Taxa de ocupação

De 974 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 69 estão disponíveis

A taxa de ocupação de leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19 é 92,2%. Já na enfermaria, o índice é de 83,44%

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 21:42

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 abr 2021 às 21:42
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência para tratar casos de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo chegou a 974 leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19 nesta terça-feira (6). Desses, apenas 69 estão disponíveis, ou seja, o equivalente a 92,2% de utilização. Mesmo com a permanente abertura de vagas executada pelo governo do Estado, o ritmo acelerado de ocupação pressiona o sistema de saúde pública capixaba.
Na enfermaria, a taxa de ocupação é de 83,44%. De um total de 900 vagas, 149 estão disponíveis para atender pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A rede hospitalar conta com 34 unidades. As vagas são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão distribuídas na rede estadual, ou filantrópicos e privados com os quais a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estabeleceu parceria.
De 974 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 69 estão disponíveis
Os dados foram extraídos do Painel de Ocupação de Leitos, ferramenta da Sesa, com atualização diária sobre a taxa de utilização das vagas nos hospitais. Atualmente, 17 unidades já alcançaram sua capacidade máxima de atendimento em terapia intensiva.

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Referência estadual no atendimento a pacientes com a Covid-19, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 94,57% dos leitos ocupados. Isso significa que dos 258 leitos abertos, 14 estão disponíveis para receber novos pacientes. O levantamento revela que 905 pacientes internados com um quadro mais grave precisaram ser acomodados em UTI.
Uma alternativa criada pelo governo do Estado para desafogar o Jayme é a abertura do Hospital Materno Infantil da Serra. A unidade vai atender pacientes diagnosticados com Covid-19 a partir desta quarta-feira (6). Inicialmente, a unidade vai disponibilizar 30 leitos de enfermaria, e será integrada como anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – referência estadual para tratamento de casos graves em decorrência da infecção pelo vírus.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a abertura de leitos de enfermaria no Materno Infantil permitirá que o Hospital Jayme dos Santos Neves abra 30 leitos de UTI dentro da unidade principal. 
Hospital Materno Infantil da Serra
Hospital Materno Infantil da Serra Crédito: Helio Filho/Secom

REGIÕES PRESSIONADAS

A pressão maior está na Região Norte, onde 97,44% dos leitos de UTI estão ocupados. Na sequência, aparecem a Região Metropolitana, com 93,20%, o Sul, com 91,77%, e, a Central, com 89,01%. 

CONFIRA OS HOSPITAIS QUE JÁ ATINGIRAM 100% DA CAPACIDADE DE UTI PARA COVID

  1. HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
  2. HOSPITAL GERAL DE LINHARES 
  3. HOSPITAL RIO DOCE
  4. HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 
  5. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
  6. HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA
  7. HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE
  8. HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
  9. HOSPITAL SÃO CAMILO 
  10. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
  11. HOSPITAL VITÓRIA
  12. VILA VELHA HOSPITAL 
  13. HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  14. HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
  15. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
  16. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO
  17. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI
Dos 69 leitos ainda disponíveis, a oferta está distribuída em todas as regiões do Estado, mas a regulação para a internação é feita pela Sesa.

ONDE TEM VAGA

  1. ROBERTO SILVARES - 2 VAGAS
  2. CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 5 VAGAS
  3. HOSPITAL ESTADUAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVES - 3 VAGAS
  4. HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 VAGAS
  5. HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - 1 VAGA
  6. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - 3 VAGAS
  7. HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 8 VAGAS
  8. HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 14 VAGAS
  9. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA - 1 VAGA
  10. HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 5 VAGAS
  11. HOSPITAL SANTA MÔNICA - 5 VAGAS
  12. HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 1 VAGA
  13. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 6 VAGAS
  14. HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 1 VAGA
  15. HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 12 VAGAS

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