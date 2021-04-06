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Após mãe contrair Covid-19 e ter parto de emergência, bebê tem alta no ES

Pequena Maitê nasceu saudável, não foi infectada pelo vírus e já está em casa. A mãe, Samila Grolla, venceu a doença e recebeu alta médica no domingo de Páscoa (04)

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:52
Após vencer a Covid, Samila Grolla recebeu alta médica
Samila Grolla venceu a Covid-19  Crédito: Reprodução
Grávida de 33 semanas, a cachoeirense Samila Grolla, de 31, anos, viveu momentos de tensão no final de sua gestação. Ela acabou contraindo a Covid-19, precisou ser internada e os médicos decidiram que ela teria de passar por uma cesárea de emergência. A pequena Maitê nasceu saudável e não contraiu o vírus, mas precisou ficar internada na Uti Neonatal. Nesta terça-feira (6), ela teve alta e pôde ir para os braços da mãe. 
Samila venceu a doença e recebeu alta médica da UTI na última quinta-feira (1º), após os momentos de susto. Ela conta que começou sentindo dores na garganta e no corpo, mas os sintomas da doença foram se agravando para a falta de ar e tosse. “Até mesmo para ir ao banheiro eu sentia como se tivesse feito um esforço muito grande. Fiz exames, como raio x e tomografia e a equipe médica do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), com muita competência, decidiu no dia 28 de março que o melhor seria fazer uma cesárea de urgência”, contou.
Maitê nasceu com 2.040 quilos e 42 centímetros. Após o parto, Samila foi para a UTI e a bebê encaminhada para Uti Neonatal do Hifa, em Cachoeiro de Itapemirim, onde seguiu recebendo cuidados médicos até esta terça-feira (06), quando recebeu alta. Ao sair da unidade, Samila foi recebida com a música ‘Raridade’, do cantor gospel Anderson Freire, cantada por um funcionário do local.
“Foi um misto de emoção e gratidão pelos momentos vividos e pelos cuidados recebidos por toda a equipe. Desde as meninas da limpeza, cozinha, secretaria, assistência social, técnicos, enfermeiros, apoio, aos médicos. Enfim, todos muito preocupados em dar o seu melhor, para a recuperação de todos que passam pelo hospital. Que Deus abençoe a vida de cada um deles com muita saúde, força, discernimento, sabedoria e cada dia mais amor pela profissão”, agradeceu.

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