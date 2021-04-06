Após mãe contrair Covid-19 e ter parto de emergência, bebê tem alta no ES

Samila Grolla venceu a Covid-19 Crédito: Reprodução

Grávida de 33 semanas, a cachoeirense Samila Grolla, de 31, anos, viveu momentos de tensão no final de sua gestação. Ela acabou contraindo a Covid-19, precisou ser internada e os médicos decidiram que ela teria de passar por uma cesárea de emergência. A pequena Maitê nasceu saudável e não contraiu o vírus, mas precisou ficar internada na Uti Neonatal. Nesta terça-feira (6), ela teve alta e pôde ir para os braços da mãe.

Samila venceu a doença e recebeu alta médica da UTI na última quinta-feira (1º), após os momentos de susto. Ela conta que começou sentindo dores na garganta e no corpo, mas os sintomas da doença foram se agravando para a falta de ar e tosse. “Até mesmo para ir ao banheiro eu sentia como se tivesse feito um esforço muito grande. Fiz exames, como raio x e tomografia e a equipe médica do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), com muita competência, decidiu no dia 28 de março que o melhor seria fazer uma cesárea de urgência”, contou.

Anderson Freire, cantada por um funcionário do local. Maitê nasceu com 2.040 quilos e 42 centímetros. Após o parto, Samila foi para a UTI e a bebê encaminhada para Uti Neonatal do Hifa, em Cachoeiro de Itapemirim , onde seguiu recebendo cuidados médicos até esta terça-feira (06), quando recebeu alta. Ao sair da unidade, Samila foi recebida com a música ‘Raridade’, do cantor gospelcantada por um funcionário do local.

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