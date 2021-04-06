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Barra de São Francisco

Prefeito no ES sorteia leitoa, cabrito e bezerro para quem usa máscara

Iniciativa busca estimular as pessoas que saem nas ruas da cidade a usarem máscaras, já que Barra de São Francisco é um dos epicentros no Espírito Santo de uma das variantes do coronavírus

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:03

Alessandro Bacheti

Alessandro Bacheti

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:03
Barra de São Francisco, no Noroeste do ES, uma das cidades que foi o epicentro da variante inglesa da Covid no Estado
Barra de São Francisco, no Noroeste do ES, uma das cidades que foi o epicentro da variante inglesa da Covid no Estado Crédito: Divulgação
Na tentativa de incentivar os moradores a usarem máscaras nas ruas da cidade, o prefeito de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, vai realizar sorteios de leitoas, cabritos e até bezerro.
Poderão concorrer aos prêmios quem estiver utilizando máscara, recurso indispensável no combate à pandemia do coronavírus.
A iniciativa do prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) surgiu devido aos números alarmantes de contaminados pela Covid-19 e a pouca adesão da população ao uso da máscara por quem precisa sair nas ruas da cidade.
Barra de São Francisco é, atualmente, um dos epicentros da proliferação da variante britânica do coronavírus no Espírito Santo, junto com Piúma, no Sul do estado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Com 45 mil habitantes, o município possui 3.494 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Devido à presença da variante inglesa, considerada mais agressiva ao organismo e também com maior transmissibilidade, o número de óbitos registrados cresceu mais de 500% entre fevereiro e março. Já são 126 mortes em decorrência da doença no município.
Na última sexta-feira (2), um centro de atendimento a pacientes com Covid-19 foi inaugurado pela prefeitura. A cidade também aumentou as medidas restritivas e decretou toque de recolher para conter o avanço de casos.

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