Prefeito no ES sorteia leitoa, cabrito e bezerro para quem usa máscara

Barra de São Francisco, no Noroeste do ES, uma das cidades que foi o epicentro da variante inglesa da Covid no Estado Crédito: Divulgação

Poderão concorrer aos prêmios quem estiver utilizando máscara, recurso indispensável no combate à pandemia do coronavírus.

A iniciativa do prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) surgiu devido aos números alarmantes de contaminados pela Covid-19 e a pouca adesão da população ao uso da máscara por quem precisa sair nas ruas da cidade.

Barra de São Francisco é, atualmente, um dos epicentros da proliferação da variante britânica do coronavírus no Espírito Santo, junto com Piúma, no Sul do estado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Com 45 mil habitantes, o município possui 3.494 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Devido à presença da variante inglesa, considerada mais agressiva ao organismo e também com maior transmissibilidade, o número de óbitos registrados cresceu mais de 500% entre fevereiro e março. Já são 126 mortes em decorrência da doença no município.