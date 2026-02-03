Quatro são presos durante ação contra o tráfico de drogas em São Mateus

Seis homens foram conduzidos à delegacia, mas dois acabaram liberados Crédito: Polícia Militar

Quatro homens foram presos durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Porto, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, cada membro do grupo tinha uma função e atuava de forma organizada, comercializando os entorpecentes no sítio histórico da cidade.

De acordo com informações da equipe do 13º Batalhão da Polícia Militar, um dos suspeitos era apontado como líder do esquema, outro ficava responsável pelo transporte e redistribuição das drogas, e um terceiro realizava a venda direta aos usuários.

Durante a abordagem foram apreendidas 61 pedras de crack, uma pedra maior da mesma droga, 112 buchas de maconha, um pedaço grande da droga, 97 pinos de cocaína, um papelote de substância semelhante à pasta base de cocaína, material para embalo, uma balança de precisão, R$ 4 mil, uma motocicleta e oito celulares.