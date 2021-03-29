Barra de São Francisco recua e deixa supermercados e farmácias abrirem

Barra de São Francisco contabiliza 3.082 casos do coronavírus desde o início da pandemia, sendo que 102 pacientes morreram em decorrência da doença, de acordo com os dados do Painel Covid-19, atualizado na tarde desta segunda-feira (29). No município, a taxa de letalidade é de 3,3%, acima da média no Estado, que está em 1,9%.

Com Piúma, no litoral sul do Estado, o município de Barra de São Francisco foi apontado como o com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus. A situação foi revelada por um estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), com base nas amostras de doentes da Covid-19, apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).