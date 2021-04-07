A estrutura hospitalar é anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – referência estadual para tratamento de casos graves em decorrência da infecção pelo vírus.

Hospital Materno Infantil deve ter 152 leitos funcionando até o final de maio

O Hospital Materno Infantil será administrado pela mesma organização social que atualmente é responsável pela gestão do Hospital Doutor Jayme. Para o início das atividades, a organização contratou 230 funcionários. Porém, esse número deve chegar a 600 até o pleno funcionamento.