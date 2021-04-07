O Hospital Materno Infantil da Serra deverá ter 152 leitos funcionando até o final do mês de maio. Inaugurado nesta terça-feira (06), a unidade começa a receber os primeiros pacientes para tratamento de Covid-19 na manhã desta quarta-feira (07). Serão 30 leitos de enfermaria e mais quatro leitos semi-intensivos, para estabilização de pacientes mais graves. Aos poucos, serão abertas novas vagas, inclusive de UTI.
A estrutura hospitalar é anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – referência estadual para tratamento de casos graves em decorrência da infecção pelo vírus.
Hospital Materno Infantil deve ter 152 leitos funcionando até o final de maio
A unidade não será aberta à comunidade, pois apenas receberá transferidos de Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Atendimentos por meio da Central de Regulação de Vagas do Estado.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), somente após a pandemia o Hospital Materno Infantil passará a atender o público de destino da construção: grávidas e crianças.
O Hospital Materno Infantil será administrado pela mesma organização social que atualmente é responsável pela gestão do Hospital Doutor Jayme. Para o início das atividades, a organização contratou 230 funcionários. Porém, esse número deve chegar a 600 até o pleno funcionamento.
Com duração de seis anos, a obra do hospital materno infantil custou cerca de R$ 100 milhões e foi construída pela Prefeitura Municipal da Serra. Em 2020, foi transferida para gestão do Governo do Estado.