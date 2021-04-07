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Leonel Ximenes

Estado já tem mais mortes do que nascimentos em abril

Impacto da pandemia de Covid-19 está sendo devastador na primeira semana deste mês

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:31

Públicado em 

07 abr 2021 às 12:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Covas abertas no cemitério de Maruípe em Vitória
Covas abertas recentemente no Cemitério de Maruípe em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Na primeira semana de abril, nove Estados registram número maior de óbitos do que de nascimentos no Brasil, de acordo com dados do portal de Transparência do Registro Civil. O Espírito Santo está em quarto lugar da lista, com 458 nascimentos e 626 óbitos registrados, uma diferença de 168 mortes a mais que os nascimentos, até o dia 6.
Foi exatamente neste período que o Estado teve dois recordes sucessivos de mortes diárias de vítimas da Covid. Na segunda (5), foram registrados 95 óbitos e nesta terça (6) esse número chegou a 110 registros, o maior desde o início da pandemia, há mais de um ano.
A lista é encabeçada pelo Rio de Janeiro, onde a diferença entre mortes e nascimentos é de 837. No Estado vizinho nasceram 2.109 bebês fluminenses enquanto 2.946 mortes foram registradas.
Em Minas Gerais, em segundo lugar do ranking, nasceram 1.566 bebês e foram registrados 2.266 óbitos, um saldo negativo de 700 mortes a mais do que nascimentos. A seguir vem o Rio Grande do Sul, que apresenta um número de 373 óbitos superiores ao de nascimentos no período: foram registrados 1.331 bebês enquanto registraram-se 1.704 vidas perdidas.

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Os demais Estados que registraram mais mortes do que nascimentos foram Goiás, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso e Rondônia.
Em março, o pior mês da pandemia no país, 66.868 brasileiros perderam a vida em decorrência da pandemia da Covid-19. No Rio Grande do Sul, o número de óbitos superou em 3.830 o número de nascimentos. Por lá, nasceram 11.968 bebês, enquanto o Estado registrou 15.798 mortes. Foi a única unidade da federação que apresentou registro de óbitos superior ao de nascimentos no último mês.
O mês passado foi também o mais trágico da pandemia no Espírito Santo, que registrou 1.095 óbitos pela doença, um aumento de 100% em relação a fevereiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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