Estado já tem mais mortes do que nascimentos em abril

Na primeira semana de abril, nove Estados registram número maior de óbitos do que de nascimentos no Brasil, de acordo com dados do portal de Transparência do Registro Civil. O Espírito Santo
está em quarto lugar da lista, com 458 nascimentos e 626 óbitos registrados, uma diferença de 168 mortes a mais que os nascimentos, até o dia 6.
A lista é encabeçada pelo Rio de Janeiro, onde a diferença entre mortes e nascimentos é de 837. No Estado vizinho nasceram 2.109 bebês fluminenses enquanto 2.946 mortes foram registradas.
Em Minas Gerais, em segundo lugar do ranking, nasceram 1.566 bebês e foram registrados 2.266 óbitos, um saldo negativo de 700 mortes a mais do que nascimentos. A seguir vem o Rio Grande do Sul, que apresenta um número de 373 óbitos superiores ao de nascimentos no período: foram registrados 1.331 bebês enquanto registraram-se 1.704 vidas perdidas.
Os demais Estados que registraram mais mortes do que nascimentos foram Goiás, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso e Rondônia.
Em março, o pior mês da pandemia no país, 66.868 brasileiros perderam a vida em decorrência da pandemia da Covid-19. No Rio Grande do Sul, o número de óbitos superou em 3.830 o número de nascimentos. Por lá, nasceram 11.968 bebês, enquanto o Estado registrou 15.798 mortes. Foi a única unidade da federação que apresentou registro de óbitos superior ao de nascimentos no último mês.