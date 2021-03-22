OMS diz que Queiroga precisa trabalhar com Estados e municípios

O atual ministro Pazuello ao lado de Queiroga, que deve assumir a Saúde Crédito: Tony Winston/Ministério da Saúde

A diretora do órgão regulador da OMS, Mariângela Simão, afirmou que "será preciso muita competência e firmeza na condução do enorme desafio" que a pandemia representa para o Brasil. A declaração foi uma resposta a pergunta sobre que mensagem a entidade mandaria a Marcelo Queiroga, futuro ministro da Saúde brasileiro -ele deve se tornar o quarto ocupante da pasta no governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

"Adotar políticas de saúde baseadas em ciência nas três esferas federativas é extremamente importante num momento em que há disseminação do coronavírus em todas as regiões do país. Mais que nunca é necessário alinhamento", afirmou Simão.

Nos últimos dois dias, governadores têm declarado que há um vácuo de poder no Ministério da Saúde, já que a escolha de Queiroga foi anunciada, mas ele não foi nomeado de fato. Ao "Painel", secretários afirmaram que não há lá "absolutamente ninguém" para estabelecer diálogo ou tomar decisões.

Nesta segunda, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou a demora na transição no ministério, que classificou como 'lenta e dolorida'.

Segundo o diretor-executivo da OMS, Michael Ryan, não cabe à entidade determinar o que ministros devem fazer, mas é fundamental trabalhar com as cidades e os estados, que têm experiência na ponta do sistema de saúde: "O Brasil tem sido há décadas um líder global em saúde pública".