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Gás hospitalar

Covid-19: ES não sofre com a falta de oxigênio, afirma secretário

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (9) que, até o momento, o insumo não falta do Estado capixaba

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 12:59

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 abr 2021 às 12:59
Avião C-105 da Força Aérea Brasileira transporta 80 cilindros de oxigênio de Belém do Pará para Manaus no Amazonas. O estado do Amazonas vive uma crise de desabastecimento de oxigênio devido a pandemia
O Estado do Amazonas viveu uma crise de desabastecimento de oxigênio devido a pandemia Crédito: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress
A falta de oxigênio — para pacientes com a Covid-19 e para pessoas internadas com outras doenças – demonstrou o grande colapso na rede assistencial de Saúde em vários Estados brasileiros nos últimos meses, como o Amazonas, que chegou a mobilizar brasileiros de todo o país com a causa.
Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (9), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, tranquilizou os capixabas dizendo que, até o momento, o insumo não falta para aqueles que precisam no Espírito Santo.
Nésio afirmou que, ainda ao longo do ano passado, foram feitas avaliações pelo governo do Estado em relação à capacidade de fornecimento, armazenamento e produção de gases hospitalares na rede pública do Estado.
"A principal iniciativa, partindo da experiência que ocorreu em alguns Estados do Brasil, fez com que a gente estabelecesse um controle mais fino sobre isso"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do ES
Com isso, entre os meses de dezembro e março, Nésio afirma que ciclos foram organizados para que não faltasse oxigênio no Espírito Santo. "Reunimos os fornecedores de gases medicinais desde o ano passado, em reuniões documentadas, e estabelecemos uma pactuação com esses fornecedores, que tem, na ArcelorMittal, a referência dos gases de oxigênio", detalhou o secretário.

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Com esse contato, o secretário afirma que foi garantido um apoio adicional aos fornecedores que não possuem uma base produtora no Espírito Santo, como a siderúrgica produtora de aço. "A preparação que o Estado estabeleceu com toda a rede, indústria e fornecedores, permite que o Estado não sofra com a falta de oxigênio. Nós conseguimos a partir do planejamento e previsibilidade garantir que, até o presente momento, a gente não corra esse risco", completou.
Por fim, Nésio frisou que foi a partir do planejamento e previsibilidade que o governo do Estado pode garantir que, até o presente momento, oxigênio não falta para os capixabas internados em hospitais públicos do Espírito Santo.

REVEJA A COLETIVA

Na transmissão, o secretário Nésio Fernandes também lamentou a marca de 8 mil mortes, ultrapassada pelo Espírito Santo na última quinta-feira (8), afirmou que a Sesa vai começar a divulgar, a partir desta sexta-feira (9), a ocupação dos hospitais da rede privada, comentou sobre assuntos que serão levados à sala de Situação de Emergência ainda nesta sexta, entre outros assuntos.

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