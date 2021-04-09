Covid-19: ES não sofre com a falta de oxigênio, afirma secretário

O Estado do Amazonas viveu uma crise de desabastecimento de oxigênio devido a pandemia Crédito: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress

A falta de oxigênio — para pacientes com a Covid-19 e para pessoas internadas com outras doenças – demonstrou o grande colapso na rede assistencial de Saúde em vários Estados brasileiros nos últimos meses, como o Amazonas, que chegou a mobilizar brasileiros de todo o país com a causa

Nésio afirmou que, ainda ao longo do ano passado, foram feitas avaliações pelo governo do Estado em relação à capacidade de fornecimento, armazenamento e produção de gases hospitalares na rede pública do Estado.

"A principal iniciativa, partindo da experiência que ocorreu em alguns Estados do Brasil, fez com que a gente estabelecesse um controle mais fino sobre isso" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do ES

Com isso, entre os meses de dezembro e março, Nésio afirma que ciclos foram organizados para que não faltasse oxigênio no Espírito Santo. "Reunimos os fornecedores de gases medicinais desde o ano passado, em reuniões documentadas, e estabelecemos uma pactuação com esses fornecedores, que tem, na ArcelorMittal, a referência dos gases de oxigênio", detalhou o secretário.

Com esse contato, o secretário afirma que foi garantido um apoio adicional aos fornecedores que não possuem uma base produtora no Espírito Santo, como a siderúrgica produtora de aço. "A preparação que o Estado estabeleceu com toda a rede, indústria e fornecedores, permite que o Estado não sofra com a falta de oxigênio. Nós conseguimos a partir do planejamento e previsibilidade garantir que, até o presente momento, a gente não corra esse risco", completou.

Por fim, Nésio frisou que foi a partir do planejamento e previsibilidade que o governo do Estado pode garantir que, até o presente momento, oxigênio não falta para os capixabas internados em hospitais públicos do Espírito Santo.

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