"Não estamos usando arma que temos: inteligência", diz leitora sobre pandemia

Filas gigantes nos bancos marcaram a quarta-feira (7) de comércio aberto na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

AVANÇO DA PANDEMIA

Na contramão do mundo, Brasil caminha para mês mais trágico de sua história (Opinião da Gazeta, 08/04). Todos os países foram vítimas desse vírus, mas devido a atitudes da população em não se prevenir, não mudar os hábitos, infelizmente aqui vai ser pior que em outros países. Politizaram o vírus e a população brasileira, na sua maioria, leva tudo na brincadeira, não acreditando nas consequências. O resultado está aí para todos presenciarem. (Rudinho de Souza) . Todos os países foram vítimas desse vírus, mas devido a atitudes da população em não se prevenir, não mudar os hábitos, infelizmente aqui vai ser pior que em outros países. Politizaram o vírus e a população brasileira, na sua maioria, leva tudo na brincadeira, não acreditando nas consequências. O resultado está aí para todos presenciarem.

É só olhar os números. Nos últimos dias, morreram mais pessoas no Brasil do que nos outros quatro países entre os cinco com maior número de óbitos diários. Isso é um dado concreto! Já estamos em abril de 2021. Enquanto o mundo todo passou o último ano lutando para valer contra a Covid-19, Bolsonaro defendia o curandeirismo ideológico e negava a vacina como única solução eficaz na erradicação da doença. O genocídio no Brasil não é obra do acaso ou invenção da mídia. O responsável pelos índices descontrolados da tragédia tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro! (Ronaldo Cassundé)

CASO HENRY BOREL

Dr. Jairinho e mãe de Henry são presos pela morte do menino no Rio (Brasil, 08/04). Eu como mãe não gosto nem de pensar na dor e sofrimento que este anjinho passou antes de morrer. Mãe que deu a vida, tirar a vida de quem ela deveria cuidar, amar e proteger… Que a justiça seja feita. (Simone Alves) . Eu como mãe não gosto nem de pensar na dor e sofrimento que este anjinho passou antes de morrer. Mãe que deu a vida, tirar a vida de quem ela deveria cuidar, amar e proteger… Que a justiça seja feita.

É uma situação desoladora. No caso dos Nardoni, sempre torci para que tivesse uma terceira pessoa, um delinquente que tivesse cometido aquele brutal assassinato, para não ser o pai ou a madastra a fazer tamanha barbárie com uma criança. Para minha tristeza, não existiu essa terceira pessoa. Hoje fui tocado pelo mesmo sentimento de tristeza! Um pai, uma mãe são sinônimos de proteção, amor, carinho... Já com meus olhos lacrimejando e o coração sangrando, peço que seja feita justiça! (Daniel Elias)

Apesar de não trazer a vida do pequeno de volta, o mínimo que esses covardes merecem é cadeia. Como um ser humano pode maltratar, matar o próprio filho e ainda ser conivente com o parceiro. O amor está se acabando aos poucos! (Rafaela Ferreira)

TRIBUTAÇÃO

Receita Federal diz que pobres não leem livros e defende aumentar tributação (Economia, 07/04). Inacreditável a posição da Receita Federal. Sou pobre e compro livros para minha filha! E não colocamos CPF na nota! Livro cada vez mais se tornando novamente item exclusivo da nobreza! (Rafaela Nichi) . Inacreditável a posição da Receita Federal. Sou pobre e compro livros para minha filha! E não colocamos CPF na nota! Livro cada vez mais se tornando novamente item exclusivo da nobreza!

Primeiro eles tiram direitos trabalhistas, inflam os valores de produtos básicos a sua sobrevivência… e agora querem tirar sua fonte de educação e entretenimento. (Eduardo Santos)

Tinha que revisar a tabela do Imposto de Renda para cobrar dos mais ricos, taxar grandes fortunas como consta na Constituição Federal e outras ações que façam os ricos pagarem mais tributos, porque aqui só pobre se lasca. (Felipe Dsc)

COLAPSO

Funerárias trabalham com "estoque zero" na pandemia para evitar colapso (Cotidiano, 07/04). A continuar nesse batido de encontros e desencontros, no abre e fecha, não demorará muito e teremos colapso dos cemitérios. A natureza tem suas leis, esse vírus opera sob uma lógica bem determinada. O espantoso é que nós, humanos, não estamos usando a única arma que temos para lidarmos com essa situação, a inteligência! (José Ferreira de Souza Filho) . A continuar nesse batido de encontros e desencontros, no abre e fecha, não demorará muito e teremos colapso dos cemitérios. A natureza tem suas leis, esse vírus opera sob uma lógica bem determinada. O espantoso é que nós, humanos, não estamos usando a única arma que temos para lidarmos com essa situação, a inteligência!

Hoje faleceu uma pessoa que conheço que lutou muito para viver, mas infelizmente não conseguiu, e também morreu outra pessoa que não conhecia pessoalmente, mas que morreu na espera por vaga, e a família está arrasada. Tenho visto a morte de pessoas próximas em menos de dois meses… pessoas sem comorbidades, umas jovens e outras com idade avançada, gestante... (Danyele Ortiz)

VAGAS HOSPITALARES

De 974 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 69 estão disponíveis (Cotidiano, 06/04). A limitação está no material humano. Podem abrir mil leitos, mas a capacidade dos profissionais de saúde não vai suprir a demanda, nem a cadeia de insumos. Prevenção, quarentena e lockdown são necessários por esse motivo. (Lawrence Henle) . A limitação está no material humano. Podem abrir mil leitos, mas a capacidade dos profissionais de saúde não vai suprir a demanda, nem a cadeia de insumos. Prevenção, quarentena e lockdown são necessários por esse motivo.

Triste o que está acontecendo no Estado e no país, e mais triste é verificar a ignorância de pessoas negacionistas, que teimam em confrontar os protocolos de segurança e contribuem para a persistência da pandemia. Somente sossegam quando têm seus próprios parentes e amigos mortos e a dor bate no coração deles. (Isabel Pereya Morosky)

Muito triste esta realidade em que vivemos no nosso país. Muitas famílias enlutadas, inclusive a minha, que perdemos nosso irmão mais velho, Valtemir, conhecido como Valter. Para nós não era o mais velho, mas sim o mais alto astral, sempre sorrindo, com piadas alegres, vídeos religiosos, palavras de incentivo, sempre nos colocando pra cima. E de repente você recebe uma das notícias mais tristes para nós, irmãos, família que não podemos fazer nada. E dói, dói muito, muito mesmo. Imagino minha cunhada, já que sempre viveram um para o outro com amor, amizade, respeito, cumplicidade… três filhos e uma neta, que havia saído de uma luta contra um câncer no cérebro, com apenas 8 anos. Me faltam palavras, mas as lágrimas caem... Jesus, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro! (Josélia Ana Coelho)