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Meta de arrecadar R$ 800 mil

Empresas do ES lançam site de doação para compra de kits de vacinação

Iniciativa tem como meta arrecadar R$ 800 mil para comprar 600 kits de imunização contra a Covid-19 que serão enviados ao SUS. Objetivo é mobilizar pessoas, empresas e entidades para acelerar vacinação no Estado. Veja como doar

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 09:44

Álvaro Guaresqui

Álvaro Guaresqui

Publicado em 

09 abr 2021 às 09:44
Vacinação drive-thru contra a covid-19 no Parque da Cidade, em Brasília
Doses de vacina contra a Covid-19 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
De equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais da saúde até caixas e termômetros para o armazenamento das doses, a vacinação contra a Covid-19 requer uma série de insumos e ferramentas além do imunizante em si. E foi pensando nessa demanda dos municípios capixabas que empresas do Espírito Santo estão se unindo para captar recursos visando à compra de kits de vacinação.
Inspirados por uma ação semelhante no Estado de São Paulo, empresários capixabas lançaram nesta semana uma nova plataforma de arrecadação (clique aqui) para ajudar as cidades a acelerar a vacinação. Ancorado pela iniciativa UniãoES, o grupo pretende mobilizar a sociedade e arrecadar R$ 800 mil para compra de insumos necessários para acelerar a imunização no Estado.
O projeto é uma iniciativa conjunta da Rede Gazeta, do movimento ES em Ação, da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e do Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), e de diversas organizações.

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Com a meta financeira estipulada, será possível comprar cerca de 600 kits para vacinação contra o coronavírus. Não há qualquer intenção do grupo em comprar as vacinas para uso privado. As doações podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas pela internet, com valores a partir de R$ 60.
"Estamos atravessando um momento desafiador, que exige de nós esforços individuais em diversas esferas. A pandemia está afetando os negócios, as famílias, cada pessoa. Por isso, é momento de unir forças e fazer a nossa parte para que a vacinação - que é a única maneira possível de vencermos a Covid-19 - avance e chegue ao máximo de pessoas no menor tempo", frisa Café Lindenberg, diretor-geral da Rede Gazeta.
A presidente da Findes, Cris Samorini, explica que o número de casos cresceu, aumentando a pressão sobre o sistema público de saúde, por isso não só empresas, como também pessoas físicas podem contribuir com doações. “Todos podem participar, sejam pequenas, médias ou grandes empresas e também a sociedade em geral. No site União ES é possível fazer doações a partir de R$ 60. Precisamos da união de todos para enfrentar e superar essa fase mais crítica”.
Apesar de a vacinação ser avaliada como fundamental para a retomada das atividades econômicas, o que tem mobilizado ainda mais o setor empresarial nos esforços para acelerar o Plano Nacional de Imunização, o secretário-executivo do ES em Ação Orlando Bolsanello Caliman, garante que o principal objetivo da União ES é, neste momento, ajudar as pessoas que mais sofreram com a pandemia.
“O papel do ES em Ação, assim como em outros momentos, é analisar o contexto do que está acontecendo e encontrar a melhor maneira de ajudar . Nesse momento, não vou falar de economia. Vou falar sobre a vida das pessoas de uma maneira geral e sobre como acabar com a pandemia. O Espírito Santo em Ação segue apoiando essas empresas para superarmos esse cenário”, defende Caliman.

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Os kits serão compostos por 14 itens cada, entre eles estão EPIs como máscaras, face shields e aventais, além de seringas, agulhas, caixas térmicas, algodão e adesivos para curativo.
Ao todo serão adquiridos para montar os 600 kits:
  • 600 caixas coletora de material perfurocortante
  • 600 unidades de álcool gel a 70%
  • 9,6 mil unidades de bobinas de gelo reutilizáveis de aprox. 500ml
  • 600 pacotes de algodão 50gr
  • 600 termômetros clínico para mensuração da temperatura corporal
  • 1,8 mil termômetros digitais de Max/mín com cabo extensor (um para cada caixa térmica)
  • 1,8 mil caixas térmicas de poliuretano com capacidade de 15 a 16 litros (uma para estoque de bobina, uma para estoque de vacina e uma para uso)
  • 1,2 mil lixeiras plástica com pedal
  • 600 litros de sabão líquido
  • 600 fardos de papel toalha
  • 600 máscaras cirúrgica (EPI)
  • 600 aventais (EPI)
  • 600 face shields ou óculos de proteção (EPI)
  • 1 mil adesivos para curativo

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De acordo com Caliman, os kits foram pensados junto com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) para identificar as dificuldades dos municípios no processo de vacinação. Esses equipamentos serão entregues à Sesa, que é quem vai cuidar da distribuição do material conforme as necessidades de cada município capixaba.
Para o secretário do ES em Ação, é importante que empresas e entidades se unam para atuar neste momento. "O que as empresas e pessoas físicas e jurídicas precisam fazer agora é agir. É isso que estamos fazendo. Já tem um ano que nós aprendemos que não dá para ficar parado".

COMO DOAR

Para fazer a sua doação para a compra de insumos para a vacinação (o chamado kit vacina), acesse www.uniaoes.org. Na página é possível realizar doações a partir de R$ 60.
O pagamento pode ser efetuado por meio de cartão de crédito, boleto bancário, transferência ou através do aplicativo PicPay.
O site do movimento também permite acompanhar os resultados do projeto. Na primeira etapa, realizada em 2020 com o objetivo de comprar cestas básicas, foram recebidos R$ 418,8 mil em doações, o que permitiu a compra de 6.980 cestas.

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