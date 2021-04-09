'Mesmo diante da tragédia, muitos menosprezam a Covid", lamenta leitora

Sepultamentos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, durante pandemia de Covid-19 Crédito: Alex Pazuello/Semcom

AVANÇO DA PANDEMIA

Brasil tem segundo dia com mais de 4 mil mortes por covid-19 em 24 horas (Brasil, 08/04). O problema é que o governo decreta o lockdown e a maioria das pessoas não cumpre. e não é só jovem, os mais velhos também. Ainda tem gente que não acredita e diz que é politicagem. Só vai doer quando for a dor da perda de uma pessoa. Só assim, quem sabe, eles vão cumprir as medidas. (Claudia Stinguel Gonçalves) . O problema é que o governo decreta o lockdown e a maioria das pessoas não cumpre. e não é só jovem, os mais velhos também. Ainda tem gente que não acredita e diz que é politicagem. Só vai doer quando for a dor da perda de uma pessoa. Só assim, quem sabe, eles vão cumprir as medidas.

Hora de deixarmos as rixas de lado, agir com mais responsabilidade e respeito e dobrarmos os joelhos no chão. União, paz e oração. Sabendo que um dia essa conta chega para cada um que agiu de ma-fé. Precisamos fazer alguma coisa, estamos órfãos de políticos. (Rita Otoni)

IMUNIZAÇÃO

ES recebe 84 mil doses e amplia vacinação de idosos de 60 anos (Cotidiano, 08/04). O que me deixa mais pasmo é a ignorância do povo em usar tudo pra militar a favor do político A ou B. Não importa se quem conseguiu a vacina foi A ou B, porque nessa briga pela saúde só quem perde é o povo. Para de militar por partido e comece a militar pelo direito de ser vacinado, comece a vigiar se as vacinas estão sendo extraviadas. No dia em que o povo parar de defender político de qualquer lado e se unir em defesa própria, vamos mudar muita coisa. (Fabíola Nery Nails) . O que me deixa mais pasmo é a ignorância do povo em usar tudo pra militar a favor do político A ou B. Não importa se quem conseguiu a vacina foi A ou B, porque nessa briga pela saúde só quem perde é o povo. Para de militar por partido e comece a militar pelo direito de ser vacinado, comece a vigiar se as vacinas estão sendo extraviadas. No dia em que o povo parar de defender político de qualquer lado e se unir em defesa própria, vamos mudar muita coisa.

FUNCIONAMENTO DE IGREJAS

STF decide que governadores e prefeitos podem proibir cultos e missas na pandemia (Brasil, 08/04). A proibição é para missas e cultos presenciais. Lembrando que as atividades virtuais são permitidas e são muito bacanas! (Tiago Amorim) . A proibição é para missas e cultos presenciais. Lembrando que as atividades virtuais são permitidas e são muito bacanas!

Infelizmente algumas igrejas não seguem os protocolos. Templos lotados, e membros sem máscaras. (Diana Pimenta)

Parabéns! Não tem nada a haver com liberdade de culto e sim com responsabilidade com vidas. E disse Jesus: “Eu vim para que tenham vida e vida em abundância”. (Cristina Portugal)

Na minha opinião, neste momento a melhor igreja a se frequentar deve ser o nosso lar e fazer do nosso coração um altar. (Patrícia Carvalho)

Gente, a minha vovó está desde o ano passado participando dos cultos, através do Zoom. Ela canta, louva, faz a leitura da Bíblia e segue congregando com os irmão e irmãs. Com certeza, isso não diminuiu a sua fé e a deixou em segurança por todo esse tempo. Pensem nisso. (Matheus Bruni)

Ninguém está proibindo qualquer crença, nem ninguém de exercê-la. O templo tem que obedecer o Habite-se, por exemplo. Se esse quesito não estiver nos conformes, poderá abrir o templo para orações? Não! Alguém proibiu as pessoas de orar? Não. (José Ferreira de Souza Filho)

AQUISIÇÃO DE VACINAS POR EMPRESAS

Maioria da bancada capixaba é a favor da compra de vacina por empresas (Política, 08/04). Este é o projeto que marca a desigualdade social, processo que configura a extrema direita. Vidas dos ricos importam. Avança, Brasil… para o buraco social. (Constantino Luciano) . Este é o projeto que marca a desigualdade social, processo que configura a extrema direita. Vidas dos ricos importam. Avança, Brasil… para o buraco social.

Estão mostrando a quem eles obedecem, aos financiadores de suas campanhas. O retrato da vergonha! Não vi empenho da maioria desses indivíduos no sentido de apressar a vacinação pelo SUS. Bando de aproveitadores. (Maycon Passos)

LUTO

Águia Branca: professor perdeu esposa, pai, irmã e tio para a Covid-19 (Cotidiano, 08/04). Meu Deus, devastador. Estou vivendo isso e está tão difícil. Sou de Pinheiros e perdi quatro pessoas em duas semanas. Minha avó, duas tias e um tio. E outra tia está internada. Meus pêsames, não tenho palavras, porque se foi tudo de mim já. (Icaro Mota) . Meu Deus, devastador. Estou vivendo isso e está tão difícil. Sou de Pinheiros e perdi quatro pessoas em duas semanas. Minha avó, duas tias e um tio. E outra tia está internada. Meus pêsames, não tenho palavras, porque se foi tudo de mim já.

Hoje faleceu minha tia, que nos últimos 14 dias perdeu mãe, irmã e irmão. Ainda há uma irmã intubada em São Mateus. (Gilberto Faria Bianca Meireles)

E mesmo vendo a doença causando tragédias, destruindo famílias, muitas pessoas menosprezam e até duvidam da Covid… (Luiz Carlos Vieira)