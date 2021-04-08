O Espírito Santo recebeu na tarde desta quinta-feira (8) as 84,3 mil doses de vacina contra a Covid-19 que foram anunciadas mais cedo pelo governador Renato Casagrande. São 46.750 da Astrazeneca e 37.600 da Coronavac. Dessas, 30% devem ser destinadas à faixa etária de 60 a 64 anos.
ES recebe 84 mil doses e amplia vacinação de idosos de 60 anos
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta que, também para a primeira aplicação, serão distribuídas doses para atender os grupos de forças de segurança e salvamento, e profissionais de saúde.
Os municípios ainda vão receber doses para complementar o ciclo de imunização dos trabalhadores da saúde, dos idosos de 70 a 74 anos e dos idosos de 75 a 79 anos, com a segunda aplicação da vacina.
Chegando à 12ª remessa, o Estado totaliza 868.920 doses recebidas desde o início da campanha de imunização, em 18 de janeiro. Do total, 728.319 foram distribuídas aos municípios, das quais 446.889 pessoas já tomaram a primeira dose e 178.056 completaram o ciclo de imunização, recebendo a segunda aplicação da vacina. Os dados são do Painel de Vacinação da Sesa, com atualização diária sobre a imunização no Espírito Santo.
As novas doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A previsão é de que a distribuição aos municípios da Região Metropolitana ocorra a partir desta sexta-feira (9), bem como o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central. Algumas cidades, como Cariacica, iniciaram o agendamento já contando com a remessa que chegou nesta quinta.
RANKING DE VACINAÇÃO
A Sesa acrescentou que, até o final da tarde desta quinta-feira (8), o Espírito Santo ocupava a quarta colocação entre os Estados que mais aplicaram doses da vacina contra a Covid-19 no país, com 76,3% de doses encaminhadas aos municípios já aplicadas na população-alvo. Os dados são da Rede Nacional de Dados em Saúde do Ministério da Saúde.