ES recebe 84 mil doses e amplia vacinação de idosos de 60 anos

Os municípios ainda vão receber doses para complementar o ciclo de imunização dos trabalhadores da saúde, dos idosos de 70 a 74 anos e dos idosos de 75 a 79 anos, com a segunda aplicação da vacina.

Chegando à 12ª remessa, o Estado totaliza 868.920 doses recebidas desde o início da campanha de imunização, em 18 de janeiro. Do total, 728.319 foram distribuídas aos municípios, das quais 446.889 pessoas já tomaram a primeira dose e 178.056 completaram o ciclo de imunização, recebendo a segunda aplicação da vacina. Os dados são do Painel de Vacinação da Sesa, com atualização diária sobre a imunização no Espírito Santo.