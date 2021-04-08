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Prevenção à Covid-19

Cariacica começa a agendar vacina para idosos acima de 60 anos nesta quinta (8)

Município vai receber nova remessa nesta sexta e iniciar a imunização no sábado (10). Também haverá doses para faixa etária a partir de 65 anos e trabalhadores da saúde

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:44

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:44
O governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes participam da vacinação contra a Covid-19 na unidade básica de saúde do bairro São Francisco em Cariacica
Profissional de saúde prepara a dose da vacina em unidade de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Correção

08/04/2021 - 7:58
A Prefeitura de Cariacica havia informado que a vacinação de idosos de 60 a 64 anos seria realizada em cinco unidades de saúde. Após a divulgação desta matéria, no entanto, a assessoria afirmou que, na verdade, são 10 unidades. A data de início da vacinação do grupo de segurança também foi informado de maneira equivocada. As duas informações foram corrigidas no texto. 
O município de Cariacica inicia nesta quinta-feira (8), às 18 horas, o agendamento on-line de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas de 60 a 64 anos. A imunização começa no sábado (10) em 10 pontos de atendimentos: postos de saúde de São Francisco, Jardim Botânico, Flexal II, Bela Aurora, Valparaíso, Campo Verde,  Santa Bárbara e Itapemirim, e ainda no Colégio Lusíadas e na  Faculdade Multivix, das 8 às 16 horas. A partir de terça-feira (13), a vacinação será estendida para 17 unidades. Para agendar, o acesso pode ser feito no site disponibilizado pela prefeitura.
O início da vacinação para essa faixa etária será possível a partir do recebimento de uma nova remessa de doses de imunizantes, que o governo do Estado vai distribuir nesta sexta-feira (9) para Cariacica. O volume ainda não foi informado, segundo a assessoria da prefeitura, mas servirá também para dar continuidade à imunização de trabalhadores da saúde em atividade e o público das faixas de 65 a 69 anos e de 75 anos ou mais.  Já na terça-feira (13), Cariacica começa a imunizar os profissionais de segurança em seus locais de trabalho. São mais de 7 mil doses que já estão reservadas para essa finalidade e ainda atenderão indígenas, idosos em asilos e quilombolas.
A Secretaria da Saúde, por meio da assessoria, ressalta que as pessoas que não têm condições de marcar a vacinação pela internet podem se dirigir até a unidade de saúde mais próxima do seu endereço para realizar o agendamento presencial. É necessário levar documentos pessoais do idoso que será atendido.

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SERRA

O município da Serra, por sua vez, informou que vai iniciar a vacinação do público de 60 a 64 anos "nos próximos dias." Nesta quinta-feira, foi aberto o agendamento para a faixa etária de 65 anos tomar a primeira dose. São 6.120 doses, que também vão atender trabalhadores da saúde e idosos com idade acima de 75 anos que vão receber a segunda dose da vacina. Os agendamentos devem ser feitos no site da Prefeitura da Serra, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
A imunização será realizada nesta sexta (09) e sábado (10), nas regionais de Boa Vista, Novo Horizonte, Serra Dourada, Serra-Sede, Feu Rosa e Jacaraípe. Também haverá vacinação nas nas unidades de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Nova Carapina I, José de Anchieta e Nova Carapina II.
No Parque da Cidade, a vacinação ocorrerá nos dois drive-thrus e no posto montado para pedestres. No sábado, haverá vacinação também no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, em três drive-thrus.

PROBLEMAS EM VILA VELHA

O município de Vila Velha já iniciou o agendamento para idosos de 60 a 64 anos. Mais uma vez, o sistema é alvo de reclamação dos usuários, que não conseguem realizar o procedimento. Foram disponibilizadas 12 mil vagas destinadas à população desta faixa etária para receberam a primeira dose do imunizante. Procurada, a prefeitura informou que a demanda foi grande, com média de 600 mil acessos por minuto

VITÓRIA

Já em Vitória não há informações sobre o início da vacinação para o público de 60 a 64 anos. A Secretaria Municipal da Saúde foi questionada, mas ainda não deu retorno. 

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