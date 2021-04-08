Cariacica começa a agendar vacina para idosos acima de 60 anos nesta quinta (8)

A Prefeitura de Cariacica havia informado que a vacinação de idosos de 60 a 64 anos seria realizada em cinco unidades de saúde. Após a divulgação desta matéria, no entanto, a assessoria afirmou que, na verdade, são 10 unidades. A data de início da vacinação do grupo de segurança também foi informado de maneira equivocada. As duas informações foram corrigidas no texto.

A Prefeitura de Cariacica havia informado que a vacinação de idosos de 60 a 64 anos seria realizada em cinco unidades de saúde. Após a divulgação desta matéria, no entanto, a assessoria afirmou que, na verdade, são 10 unidades. A data de início da vacinação do grupo de segurança também foi informado de maneira equivocada. As duas informações foram corrigidas no texto.

O início da vacinação para essa faixa etária será possível a partir do recebimento de uma nova remessa de doses de imunizantes, que o governo do Estado vai distribuir nesta sexta-feira (9) para Cariacica. O volume ainda não foi informado, segundo a assessoria da prefeitura, mas servirá também para dar continuidade à imunização de trabalhadores da saúde em atividade e o público das faixas de 65 a 69 anos e de 75 anos ou mais. Já na terça-feira (13), Cariacica começa a imunizar os profissionais de segurança em seus locais de trabalho. São mais de 7 mil doses que já estão reservadas para essa finalidade e ainda atenderão indígenas, idosos em asilos e quilombolas.