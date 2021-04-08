Unidade que seguirá o novo modelo a partir de janeiro do ano que vem é a EMEF Professor Cerqueira Lima, no bairro Jardim América Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Cariacica anuncia segunda escola cívico-militar para o ano que vem

Prefeitura Municipal de Cariacica afirma que a aprovação aconteceu após uma votação feita pelos moradores, durante audiência de consulta no dia 31 de março deste ano. O órgão afirma ainda que o objetivo da escola cívico-militar é melhorar os processos educativos, reverter índices de evasão escolar e ter compromisso com valores éticos, morais e cívicos.

A prefeitura diz que o projeto da escola cívico-militar visa atender inicialmente entre 600 e 1.000 alunos da rede municipal do 6º ao 9º ano. A administração municipal reforçou que está previsto o apoio do governo federal, que vai disponibilizar profissionais das forças armadas com formação pedagógica para atuar com o corpo docente da unidade, ampliação dos espaços pedagógicos e "possíveis reformas necessárias" para adequação da unidade de ensino ao modelo proposto.

O órgão ainda detalhou que as aulas serão ministradas pelos profissionais que já atuam na escola com os militares das forças armadas que atuarão nas atividades complementares. O projeto teve 75% de aceitação e foi encaminhado para o Ministério da Educação (MEC) . Serão mais de 1.000 alunos divididos em dois turnos. As obras de adaptação devem começar a partir do segundo semestre deste ano, e serão feitas com recurso federal.

"EXPERIÊNCIA POSITIVA"

Segundo o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, a decisão foi tomada após muita pesquisa. "Antes de apresentar uma possibilidade de uma escola cívico- militar, foi feito uma série de pesquisas com experiências positivas em todo país. Observamos que o rendimento escolar desses alunos foi muito eficiente neste tipo de formato", afirmou.

O secretário diz que a pasta aproveitou a oportunidade no momento em que o governo federal abriu inscrições para o programa.