Sistema de agendamento de vacina em Vila Velha fica instável e gera reclamação

A assessoria da prefeitura informou que as falhas estão relacionadas à grande demanda. A administração chegou a registrar 600 mil acessos por minuto na página de agendamento. "Algumas intercorrências aconteceram, mas os moradores conseguiram agendar", diz um trecho de nota enviada pela equipe.

No município, 26 mil pessoas estão na faixa etária de 60 a 64 anos, e 12 mil doses foram disponibilizadas nesta quinta. Uma nova remessa estará à disposição da população para agendamento desse público no sábado (10).