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Sistema de agendamento de vacina em Vila Velha fica instável e gera reclamação

Prefeitura aponta que a procura foi intensa, com média de 600 mil acessos por minuto; novas vagas serão abertas a partir de sábado (10)

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:40

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:40
Sistema de agendamento de vacinação em Vila Velha fica instável e gera reclamação
Instabilidade em sistema de agendamento de vacina em Vila Velha tem sido frequente  Crédito: Reprodução/PMVV
Um problema que se tornou recorrente para os moradores de Vila Velha, o sistema de agendamento de vacinas contra a Covid-19 no município, mais uma vez, apresentou-se instável, provocando reclamações entre as pessoas que queriam marcar a vacinação para o público de 60 a 64 anos na tarde desta quinta-feira (8). 
A assessoria da prefeitura informou que as falhas estão relacionadas à grande demanda. A administração chegou a registrar 600 mil acessos por minuto na página de agendamento. "Algumas intercorrências aconteceram, mas os moradores conseguiram agendar", diz um trecho de nota enviada pela equipe.  
No município, 26 mil pessoas estão na faixa etária de 60 a 64 anos, e 12 mil doses foram disponibilizadas nesta quinta. Uma nova remessa estará à disposição da população para agendamento desse público no sábado (10). 

LEIA MAIS 

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