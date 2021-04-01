Falha em site da prefeitura de Vila Velha atrasa marcação de vacinação

"Estou desde 17 horas tentando no site de Vila Velha e não abre a opção para começar o agendamento", disse Alinne Rosa nas redes sociais de A Gazeta. Assim como ela, outros tantos leitores também disseram não conseguir completar as etapas de marcação no site.

Marcada para às 17 horas, a abertura dos agendamentos funcionou plenamente somente depois de uma hora e muitas tentativas de quem precisava marcar a aplicação do imunizante no público de 65 a 69 anos. O objetivo é distribuir às 4,8 mil doses que chegaram ao município na quarta-feira (30).

Confira a nota oficial: Por meio de nota à imprensa, a Prefeitura de Vila Velha informou que agendamento no site foi normalizado pelos técnicos da Secretaria de Tecnologia e Inovação do município às 18 horas.