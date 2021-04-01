Falha em site da prefeitura de Vila Velha atrasa marcação de vacinação

Na corrida pela imunização contra o coronavírus a tecnologia tem deixando os moradores de Vila Velha na mão. Nesta quinta-feira (01), quem tentou marcar a vacinação passou bastante raiva com o site da prefeitura.
"Estou desde 17 horas tentando no site de Vila Velha e não abre a opção para começar o agendamento", disse Alinne Rosa nas redes sociais de A Gazeta. Assim como ela, outros tantos leitores também disseram não conseguir completar as etapas de marcação no site.
Marcada para às 17 horas, a abertura dos agendamentos funcionou plenamente somente depois de uma hora e muitas tentativas de quem precisava marcar a aplicação do imunizante no público de 65 a 69 anos. O objetivo é distribuir às 4,8 mil doses que chegaram ao município na quarta-feira (30).
Esta não foi a primeira vez que o site da prefeitura falhou no momento de marcação da vacinação para a Covid-19, pois há cinco dias os moradores de Vila Velha viveram situação semelhante.
Por meio de nota à imprensa, a Prefeitura de Vila Velha informou que agendamento no site foi normalizado pelos técnicos da Secretaria de Tecnologia e Inovação do município às 18 horas. Confira a nota oficial:
"Devido as fortes chuvas que caíram no final da tarde desta quarta-feira (31) na região da Grande Vitória, a falta de energia elétrica afetou o datacenter da prefeitura, fazendo com que o sistema fosse prejudicado. Uma equipe da Secretaria de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Vila Velha, trabalhou durante toda quinta-feira (01), para solucionar o problema. O agendamento voltou ao normal por volta das 18 horas."