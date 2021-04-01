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Imunização de Covid-19

Falha em site da prefeitura de Vila Velha atrasa marcação de vacinação

Somente depois de uma hora do previsto para abertura dos agendamentos, o site normalizou. Prefeitura informou que a falha no sistema se deu devido às chuvas do dia anterior

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 19:35

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

01 abr 2021 às 19:35
Na corrida pela imunização contra o coronavírus a tecnologia tem deixando os moradores de Vila Velha na mão. Nesta quinta-feira (01), quem tentou marcar a vacinação passou bastante raiva com o site da prefeitura
"Estou desde 17 horas tentando no site de Vila Velha e não abre a opção para começar o agendamento", disse Alinne Rosa nas redes sociais de A Gazeta. Assim como ela, outros tantos leitores também disseram não conseguir completar as etapas de marcação no site. 
Marcada para às 17 horas, a abertura dos agendamentos funcionou plenamente somente depois de uma hora e muitas tentativas de quem precisava marcar a aplicação do imunizante no público de 65 a 69 anos. O objetivo é distribuir às 4,8 mil doses que chegaram ao município na quarta-feira (30).
Esta não foi a  primeira vez que o site da prefeitura falhou no momento de marcação da vacinação para a Covid-19, pois há cinco dias os moradores de Vila Velha viveram situação semelhante. 
Por meio de nota à imprensa, a Prefeitura de Vila Velha informou que  agendamento no site foi normalizado pelos técnicos da Secretaria de Tecnologia e Inovação do município às 18 horas. Confira a nota oficial:
"Devido as fortes chuvas que caíram no final da tarde desta quarta-feira (31) na região da Grande Vitória, a falta de energia elétrica afetou o datacenter da prefeitura, fazendo com que o sistema fosse prejudicado. Uma equipe da Secretaria de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Vila Velha, trabalhou durante toda quinta-feira (01), para solucionar o problema. O agendamento voltou ao normal por volta das 18 horas."

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