Coronavírus

Site de Vila Velha apresenta falhas para agendamento de vacinação contra Covid-19

A instabilidade no acesso ao site do município foi percebida na manhã deste sábado (27); prefeitura  informa que  vagas vão ser disponibilizadas  por faixas etárias

Publicado em 27 de Março de 2021 às 14:41

Isaac Ribeiro

Agendamento vacina VV
Agendamento da vacinação contra Covid-19 em Vila Velha Crédito: Reprodução PMVV
Idosos e familiares de integrantes do público-alvo destinado à vacinação contra a Covid-19 em Vila Velha a partir da próxima semana reclamam que o site em que é feito o agendamento da aplicação do imunizante apresentou falhas neste sábado (27).
Prefeitura de Vila Velha informou que neste sábado (27) foram disponibilizadas 21 mil vagas. A partir das 9h, foram liberadas as vagas para pessoas acima de 80 anos receberem a segunda dose.
Já para a primeira dose, o agendamento foi aberto às 11h. O público-alvo são pessoas entre 65 a 69 anos. A partir das 13h, o serviço foi liberado para quem tem entre 70 a 74 anos. Às 15h, será aberto para a faixa etária de 75 a 79 anos. 
"A Prefeitura de Vila Velha informa que, devido ao grande número de acessos simultâneos no site, ele pode apresentar instabilidade por causa de sobrecarga. Apesar disso, todas as vagas foram devidamente preenchidas e o município está buscando fazer o que for necessário para que a população não fique prejudicada e consiga agendar sua dose da vacina", destaca, a nota.

VACINADOS NO ES

De acordo com o Painel de Vacinação do Estado, administrado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo recebeu 535.720 doses de imunizantes contra o novo coronavírus. Desse total, 534.217 foram distribuídas. Até este sábado (27), 262.743 pessoas receberam a primeira dose e 82.940 foram imunizadas com a segunda aplicação do composto contra a Covid-19.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Recomendado para você

Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha
Imagem de destaque
A adolescente que criou dispositivo para barrar golpe 'boa noite, Cinderela'
Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES

