Colatina começa a vacinar pessoas com 63 anos ou mais neste sábado

As pessoas com 63 anos ou mais de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começam a ser imunizados contra a Covid-19 neste sábado (10). São oito pontos de vacinação espalhados pelo município. Além desse público, idosos com 80 anos ou mais também receberão a segunda dose do imunizante.
Colatina recebeu um novo lote com 1.200 doses da vacina. A vacinação deste sábado vai ocorrer no período da manhã em dois pontos, com 600 doses em cada um. Confira os locais:
- Campo da Samaritana (Córrego do Ouro)
- Escola Néa Monteiro Costa (Honório Fraga)
- Ginásio Zito Dalla (Marista)
- Clube da ACD (São Silvano)
- Clube Itajuby (Maria das Graças)
- Escola Lions Clube (Moacir Brotas)
- DRIVE THRU no Cerimonial Drink (Castelo Branco)
- DRIVE THRU na Avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio)
Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina.
CAMPANHA COLATINA SOLIDÁRIA: DOAÇÃO DE ALIMENTOS
A Prefeitura de Colatina informou que haverá arrecadação de alimentos não-perecíveis nos pontos de vacinação e pede que, quem for se vacinar, contribua com a campanha Colatina Solidária. A iniciativa é uma ação conjunta da prefeitura com a Cáritas Diocesana e a Associação de Pastores de Colatina (Aplic) para distribuição a famílias carentes.