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Coronavírus

Colatina começa a vacinar pessoas com 63 anos ou mais neste sábado

O público pode se vacinar em um dos oito pontos de vacinação espalhados pelo município. Além deles, idosos com 80 anos ou mais também receberão a segunda dose do imunizante

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:58

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:58
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
na inicia vacinação de pessoas de 63 anos ou mais neste sábado Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF 
As pessoas com 63 anos ou mais de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começam a ser imunizados contra a Covid-19 neste sábado (10). São oito pontos de vacinação espalhados pelo município. Além desse público, idosos com 80 anos ou mais também receberão a segunda dose do imunizante.
Colatina recebeu um novo lote com 1.200 doses da vacina. A vacinação deste sábado vai ocorrer no período da manhã em dois pontos, com 600 doses em cada um. Confira os locais: 
  • Campo da Samaritana (Córrego do Ouro)
  • Escola Néa Monteiro Costa (Honório Fraga)
  • Ginásio Zito Dalla (Marista)
  • Clube da ACD (São Silvano)
  • Clube Itajuby (Maria das Graças)
  • Escola Lions Clube (Moacir Brotas)
  • DRIVE THRU no Cerimonial Drink (Castelo Branco)
  • DRIVE THRU na Avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio)
Vacinaçãoe
Vacinação em Colatina  Crédito: Prefeitura Colatina
Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina.

CAMPANHA COLATINA SOLIDÁRIA: DOAÇÃO DE ALIMENTOS

A Prefeitura de Colatina informou que haverá arrecadação de alimentos não-perecíveis nos pontos de vacinação e pede que, quem for se vacinar, contribua com a campanha Colatina Solidária. A iniciativa é uma ação conjunta da prefeitura com a Cáritas Diocesana e a Associação de Pastores de Colatina (Aplic) para distribuição a famílias carentes.

LEIA MAIS SOBRE A VACINAÇÃO

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