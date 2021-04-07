Compra de vacinas pelo setor privado contraria a saúde pública, diz Opas

O médico sanitarista brasileiro condenou a compra privada de imunizantes do ponto de vista ético e de saúde pública, afirmando que permiti-la pode fazer com que pessoas mais pobres, ainda que sob maior risco de ser contaminado e morrer de covid-19, tenham acesso reduzido às vacinas em comparação com as populações mais ricas.

"Ninguém tem vacinas sobrando. O objetivo primário dos imunizantes é proteger aqueles que podem se contrair a doença de forma grave", reforçou Barbosa, argumentando que a distribuição dos produtos, no momento, deve ficar restrita aos governos de países. Segundo a diretora-geral da Opas, Carissa Etienne, a cobertura da vacinação nas Américas ainda está longe da necessária para proteger as populações mais vulneráveis.