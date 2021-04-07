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Pode ocorrer no Brasil

Compra de vacinas pelo setor privado contraria a saúde pública, diz Opas

Nesta terça-feira (6), a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o texto-base de uma mudança na legislação para permitir que empresários comprem vacinas contra a Covid-19

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 abr 2021 às 16:38
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional de saúde  prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
A compra de vacinas Contra a Covid-19 pelo setor privado contraria o objetivo de salvar as vidas de pessoas dos grupos mais vulneráveis à doença e pode aumentar as desigualdades sociais já reforçadas pela pandemia, afirmou nesta quarta-feira, 7, o diretor assistente da Organização pan-americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa.
Nesta terça-feira (6), a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou, por 317 votos a favor e 120 contra, o texto-base de uma mudança na legislação para permitir que empresários comprem vacinas contra a covid-19 mesmo sem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O médico sanitarista brasileiro condenou a compra privada de imunizantes do ponto de vista ético e de saúde pública, afirmando que permiti-la pode fazer com que pessoas mais pobres, ainda que sob maior risco de ser contaminado e morrer de covid-19, tenham acesso reduzido às vacinas em comparação com as populações mais ricas.
"Ninguém tem vacinas sobrando. O objetivo primário dos imunizantes é proteger aqueles que podem se contrair a doença de forma grave", reforçou Barbosa, argumentando que a distribuição dos produtos, no momento, deve ficar restrita aos governos de países. Segundo a diretora-geral da Opas, Carissa Etienne, a cobertura da vacinação nas Américas ainda está longe da necessária para proteger as populações mais vulneráveis.

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