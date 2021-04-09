Coronavírus: ES registra 8.084 mortes e passa de 401 mil casos

Atendimendo a pacientes com Covid-19 segue em ritmo acelerado no Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.460 novos casos, chegando a 401.033 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra se tornou nesta sexta a cidade com mais pessoas infectadas: 49.808. Vila Velha aparece em segundo, com 49.773 confirmações da doença, seguido por Vitória (43.516) e Cariacica (30.776).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.604 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.301), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (09), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 371.676, sendo 2.451 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.