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Pandemia

Coronavírus: ES registra 8.084 mortes e passa de 401 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram 68 mortes e 2.460 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2021 às 16:58
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Atendimendo a pacientes com Covid-19 segue em ritmo acelerado no Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 68 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (09), totalizando 8.084 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.460 novos casos, chegando a 401.033 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra se tornou nesta sexta a cidade com mais pessoas infectadas: 49.808. Vila Velha aparece em segundo, com 49.773 confirmações da doença, seguido por Vitória (43.516) e Cariacica (30.776). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.604 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.301), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (09), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 371.676, sendo 2.451 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 446.889 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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