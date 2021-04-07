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Risco extremo

Após dia de filas, ES libera abertura de lotéricas de segunda a sábado

Governo recuou e colocou as lotéricas na lista de negócios considerados essenciais, que podem abrir até em cidades em risco extremo. Longas filas foram registradas na manhã desta quarta-feira (7)

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 19:14

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

07 abr 2021 às 19:14
Fila para atendimento em casa lotérica da Vila Rubim, em Vitória
Fila para atendimento em casa lotérica da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Após uma quarta-feira (7) de longas filas,governo do Espírito Santo decidiu incluir as casas lotéricas na lista de negócios considerados essenciais.  Com isso, elas poderão abrir de segunda-feira a sábado até as 20 horas mesmo nos municípios classificados como risco extremo.
Após dia de filas, ES libera abertura de lotéricas de segunda a sábado
A informação foi confirmada pelo governo, que afirmou que a mudança no decreto estadual será publicada nesta quinta-feira (8) no Diário Oficial do Estado.

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Até então, nas cidades em risco extremo - que atualmente são 37 - , esses serviços estavam autorizados a abrir nos mesmos dias e horários permitidos para o comércio: às quartas, quintas e sextas, das 10 às 18 horas, inclusive para o recebimento de boletos bancários.
Já nas cidades classificadas em risco alto e moderado, as casas lotéricas podem funcionar sem restrição de horário.

Filas para entrar em bancos, lojas e ruas cheias na Grande Vitória reabertura do comércio não essencial

Por conta do novo rodízio do funcionamento do comércio designado para os municípios enquadrados com maior risco para o contágio do coronavírus, esta quarta-feira foi o primeiro "dia útil" da semana. Assim, na Grande Vitória, os capixabas se depararam com longas filas em lojas, bancos e lotéricas.
O fotojornalista de A Gazeta, Fernando Madeira, também flagrou vários locais aglomerados em bairros de Vitória, como Vila Rubim e Santa Lúcia; e de Cariacica, em Campo Grande e Porto Santana. Internautas também relataram filas que dobravam o quarteirão em Jardim Camburi, na Capital.

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