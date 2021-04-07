Fila para atendimento em casa lotérica da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Após dia de filas, ES libera abertura de lotéricas de segunda a sábado

A informação foi confirmada pelo governo, que afirmou que a mudança no decreto estadual será publicada nesta quinta-feira (8) no Diário Oficial do Estado.

Até então, nas cidades em risco extremo - que atualmente são 37 - , esses serviços estavam autorizados a abrir nos mesmos dias e horários permitidos para o comércio: às quartas, quintas e sextas, das 10 às 18 horas, inclusive para o recebimento de boletos bancários.

Já nas cidades classificadas em risco alto e moderado, as casas lotéricas podem funcionar sem restrição de horário.



Filas para entrar em bancos, lojas e ruas cheias na Grande Vitória reabertura do comércio não essencial

Por conta do novo rodízio do funcionamento do comércio designado para os municípios enquadrados com maior risco para o contágio do coronavírus, esta quarta-feira foi o primeiro "dia útil" da semana. Assim, na Grande Vitória, os capixabas se depararam com longas filas em lojas, bancos e lotéricas.