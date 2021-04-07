Renato Casagrande, governador do ES, Crédito: Helio Filho/Secom ES

Your browser does not support the audio element. Casagrande sanciona leis que criam benefícios econômicos e sociais no ES

Fundo de Proteção ao Emprego. O Um dos principais projetos é o que cria o. O fundo receberá um aporte de R$ 250 milhões , e os recursos serão utilizados para subsidiar linhas de crédito com o objetivo de proteger postos de trabalho, principalmente em segmentos diretamente impactados pela pandemia, como setores culturais, bares, restaurantes, turismo, entre outros.

As empresas terão que comprovar que estão sofrendo com a pandemia. A concessão de crédito será feita por meio do Bandes, sem a necessidade de comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda estadual e sem consulta a órgãos de proteção ao crédito. O valor do empréstimo será definido conforme a capacidade de financiamento.

A linha de crédito será corrigida pela taxa Selic, atualmente em 2,75% ao ano, e os empreendedores terão prazo de 60 meses para pagar, incluindo o período de carência de até 12 meses.

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Também na área econômica, outro projeto de lei sancionado foi o de incentivo ao esporte e à cultura por parte de empresas.

CARTÃO ES SOLIDÁRIO

Na área social, foi sancionado o auxílio emergencial estadual de R$ 200, que será pago durante três meses para cerca de 87 mil famílias que vivem em situação de extrema pobreza no Estado.

Cartão ES Solidário Crédito: Divulgação / Governo do ES

Casagrande destacou que o benefício começara a ser pago ainda em abril para complementar a alimentação ou pagar contas, de acordo com a necessidade dessas famílias.

Outra lei sancionada estabelece uma política estadual para população em situação rua. "[O projeto] define diversas ações da administração pública na área de formação profissional, assistência de saúde e assistência social para essa população que é sempre vulnerável e ainda mais nestes tempos de pandemia", disse o governador.