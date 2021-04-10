Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para hospitais do SUS

ES consegue na Justiça decisão para receber "kit intubação" de Covid-19

Empresas não realizaram a entrega de medicamentos para pacientes internados em UTI;  governo do Estado foi à Justiça e obteve quatro liminares favoráveis

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 22:28

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 abr 2021 às 22:28
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Paciente sendo conduzido para UTI do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Helio Filho/Secom ES
ES consegue na Justiça decisão para receber “kit intubação” de Covid-19
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) obteve na Justiça quatro liminares favoráveis para garantir ao governo estadual os medicamentos necessários do chamado "kit intubação" a pacientes internados com a Covid-19. A ação judicial foi necessária porque empresas que venceram  o processo licitatório para fornecer os remédios não fizeram a entrega. Agora, vão ter 24 horas a partir da notificação para viabilizar os insumos sob pena de pagar multa de até R$ 1 milhão. 
O subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos da PGE, Jasson Hibner Amaral, disse que foram apresentadas 13 ações à Justiça, uma para cada fornecedor que descumpriu o prazo de entrega, e a expectativa é de que, até a próxima semana, saiam as decisões referentes às outras nove. 

Veja Também

Mapa de Risco: número de cidades em risco extremo sobe para 42 no ES

Covid-19: em 9 dias, mortes em abril já superam fevereiro inteiro no ES

A licitação é no sistema "Ata de Registro de Preço" e, ao vencerem o processo, as empresas se comprometem a fornecer o medicamento em prazo estabelecido no documento. Quando se negaram a entregar, os fornecedores alegaram que não tinham os produtos em estoque porque o Ministério da Saúde teria requisitado os medicamentos, porém não apresentaram provas. 
Além disso, explicou Jasson Amaral, mesmo que tivesse requisitado os remédios, o governo federal não poderia ficar com o que já estava comprometido para ser entregue ao Espírito Santo. Nesse aspecto, não há hierarquia da União sobre o Estado, assim como não há do Estado sobre municípios.
Jasson Amaral acrescentou que, se as empresas não cumprirem a determinação judicial, cuja notificação pode ser feita ainda no final de semana, estão previstas multas diárias de R$ 100 mil a R$ 1 milhão. 
Em entrevista no final de março, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o Estado havia feito a compra de kits intubação no mês anterior, antes de o Espírito Santo entrar na fase mais crítica da pandemia, mas as empresas não realizaram a entrega.
O medicamento é destinado aos pacientes internados em UTI. Nesta sexta-feira (9), conforme o Painel de Ocupação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), há 945 pessoas infectadas pela Covid-19 na terapia intensiva de hospitais que atendem o SUS. 

LEIA MAIS 

Governador do ES, Casagrande tenta agendar vacina e não consegue vaga

Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI na rede particular é de 90%

Sistema Transcol volta a circular na Grande Vitória na terça-feira (13)

Mapa de Risco: número de cidades em risco extremo sobe para 42 no ES

Covid-19: em 9 dias, mortes em abril já superam fevereiro inteiro no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Hospitais Medicamento Governo do ES Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados