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Hospitais

Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI na rede particular é de 90%

O Painel Covid do Governo do Estado passou a divulgar os dados de hospitais da rede privada nesta sexta-feira (09)

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 20:42

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

09 abr 2021 às 20:42
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas
Governo espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
A rede privada de hospitais do Espírito Santo trabalha com 90,78% de ocupação de leitos de UTI destinados a paciente com Covid-19.  Os dados começaram a ser disponibilizados no Painel Covid-19 do governo estadual, nesta sexta-feira (09), onde também são divulgados os leitos da rede pública, desde o início da pandemia. 
Dos 37 hospitais listados, 24 informaram a realidade de vagas existentes e ocupadas por pacientes. De 217 vagas para pacientes infectados pelo coronavírus, apenas 20 estão disponíveis. Quanto a leitos de enfermaria, são 366 unidades, sendo que 103 estão em aberto. 
Covid-19 - taxa de ocupação de leitos de UTI na rede particular é de 90 por cento
Os outros hospitais da lista do site não divulgaram as condições em que operaram atualmente. Os dados estão disponíveis detalhadamente no site www.coronavírus.es.gov.br.

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Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, os dados serão disponibilizados para dar mais transparência ao trabalho de combate à doença no Espírito Santo.
“Nós decidimos a publicação do painel independente das ausências da alimentação de dados por parte de alguns hospitais. Nós vamos divulgar o censo com a totalidade de hospitais que informaram sua real ocupação, e que decidiram dar transparência a situação dos seus hospitais. E também vamos informar quais hospitais não informaram dados para o censo”, explicou durante coletiva virtual, na manhã desta sexta-feira (09). 

REDE PÚBLICA

Dos 32 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados comprados pelo Estado - 14 estão com vagas lotadas. Do total de 1.006 leitos disponíveis somente para pacientes de Covid-19, apenas 61 estão desocupados.  A taxa de ocupação está em 93,94%.
Os dados também estão disponíveis no Painel Covid-19 do Governo do Estado. Confira abaixo os hospitais com 100% de lotação dos leitos de UTI públicos:
  1. HOSPITAL RIO DOCE
  2. HOSPITAL GERAL DE LINHARES
  3. HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS
  4. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
  5. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
  6. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
  7. HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
  8. HOSPITAL SANTA MÔNICA
  9. HOSPITAL SÃO CAMILO
  10. HOSPITAL VITÓRIA
  11. HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
  12. HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI
  13. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  14. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO
As vagas que estão disponíveis estão distribuídas nos seguintes hospitais:
  1. HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO - 3 vagas 
  2. HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  - 7 vagas
  3. CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 vagas
  4. HOSPITAL ESTADUAL DR.JOÃO DOS SANTOS NEVES - 2 vagas
  5.  HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 vagas
  6. HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA  - 3 vagas  
  7. HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - 1 vaga
  8. HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE  - 4 vagas 
  9. HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 4 vagas 
  10. HOSPITAL ESTADUAL DR.JAYME SANTOS NEVES - 2 vagas
  11. HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 1 vaga 
  12. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (HUCAM) - 1 vaga
  13.  HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 1 vaga
  14. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 6 vagas
  15. VILA VELHA HOSPITAL - 1 vaga  
  16. HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM - 10 vagas 
  17. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ  - 2 vagas
  18. HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 11 vagas

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