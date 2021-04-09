A rede privada de hospitais do Espírito Santo trabalha com 90,78% de ocupação de leitos de UTI destinados a paciente com Covid-19. Os dados começaram a ser disponibilizados no Painel Covid-19 do governo estadual, nesta sexta-feira (09), onde também são divulgados os leitos da rede pública, desde o início da pandemia.
Dos 37 hospitais listados, 24 informaram a realidade de vagas existentes e ocupadas por pacientes. De 217 vagas para pacientes infectados pelo coronavírus, apenas 20 estão disponíveis. Quanto a leitos de enfermaria, são 366 unidades, sendo que 103 estão em aberto.
Covid-19 - taxa de ocupação de leitos de UTI na rede particular é de 90 por cento
Os outros hospitais da lista do site não divulgaram as condições em que operaram atualmente. Os dados estão disponíveis detalhadamente no site www.coronavírus.es.gov.br.
Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, os dados serão disponibilizados para dar mais transparência ao trabalho de combate à doença no Espírito Santo.
“Nós decidimos a publicação do painel independente das ausências da alimentação de dados por parte de alguns hospitais. Nós vamos divulgar o censo com a totalidade de hospitais que informaram sua real ocupação, e que decidiram dar transparência a situação dos seus hospitais. E também vamos informar quais hospitais não informaram dados para o censo”, explicou durante coletiva virtual, na manhã desta sexta-feira (09).
REDE PÚBLICA
Dos 32 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados comprados pelo Estado - 14 estão com vagas lotadas. Do total de 1.006 leitos disponíveis somente para pacientes de Covid-19, apenas 61 estão desocupados. A taxa de ocupação está em 93,94%.
Os dados também estão disponíveis no Painel Covid-19 do Governo do Estado. Confira abaixo os hospitais com 100% de lotação dos leitos de UTI públicos:
- HOSPITAL RIO DOCE
- HOSPITAL GERAL DE LINHARES
- HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
- HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
- HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
- HOSPITAL SANTA MÔNICA
- HOSPITAL SÃO CAMILO
- HOSPITAL VITÓRIA
- HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO
As vagas que estão disponíveis estão distribuídas nos seguintes hospitais:
- HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO - 3 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - 7 vagas
- CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL DR.JOÃO DOS SANTOS NEVES - 2 vagas
- HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - 3 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - 1 vaga
- HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 4 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 4 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL DR.JAYME SANTOS NEVES - 2 vagas
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 1 vaga
- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (HUCAM) - 1 vaga
- HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 1 vaga
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 6 vagas
- VILA VELHA HOSPITAL - 1 vaga
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM - 10 vagas
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ - 2 vagas
- HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 11 vagas