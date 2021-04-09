Governo espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

Dos 37 hospitais listados, 24 informaram a realidade de vagas existentes e ocupadas por pacientes. De 217 vagas para pacientes infectados pelo coronavírus, apenas 20 estão disponíveis. Quanto a leitos de enfermaria, são 366 unidades, sendo que 103 estão em aberto.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - taxa de ocupação de leitos de UTI na rede particular é de 90 por cento

Os outros hospitais da lista do site não divulgaram as condições em que operaram atualmente. Os dados estão disponíveis detalhadamente no site www.coronavírus.es.gov.br.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, os dados serão disponibilizados para dar mais transparência ao trabalho de combate à doença no Espírito Santo

“Nós decidimos a publicação do painel independente das ausências da alimentação de dados por parte de alguns hospitais. Nós vamos divulgar o censo com a totalidade de hospitais que informaram sua real ocupação, e que decidiram dar transparência a situação dos seus hospitais. E também vamos informar quais hospitais não informaram dados para o censo”, explicou durante coletiva virtual, na manhã desta sexta-feira (09).

REDE PÚBLICA

Dos 32 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados comprados pelo Estado - 14 estão com vagas lotadas. Do total de 1.006 leitos disponíveis somente para pacientes de Covid-19, apenas 61 estão desocupados. A taxa de ocupação está em 93,94%.

hospitais com 100% de lotação dos leitos de UTI públicos: Os dados também estão disponíveis no Painel Covid-19 do Governo do Estado. Confira abaixo osdos leitos de UTI públicos:

HOSPITAL RIO DOCE HOSPITAL GERAL DE LINHARES

HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA

HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN

HOSPITAL SANTA MÔNICA

HOSPITAL SÃO CAMILO

HOSPITAL VITÓRIA

HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO



As vagas que estão disponíveis estão distribuídas nos seguintes hospitais: