Linhares começa vacinação de profissionais da educação nesta segunda (26)

De acordo com a prefeitura, a aplicação dos imunizantes será feita até as 17 horas desta segunda. Para receber a vacina, o profissional da educação deverá apresentar a identidade e o CPF, além do contracheque.

A vacinação dos profissionais considera a faixa etária, categoria de trabalhadores e classes. De acordo com a Sedu, os primeiros vacinados serão os professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e Ensino Médio e Técnico, na seguinte ordem etária: 50 a 59 anos, 40 a 49 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos.