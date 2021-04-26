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118 selecionados

Linhares começa vacinação de profissionais da educação nesta segunda (26)

A aplicação das doses está sendo feita na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Três Barras. Serão vacinados os profissionais com idades entre 50 e 59

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 10:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 abr 2021 às 10:18
Linhares começa vacinação de profissionais da educação nesta segunda (26)
Linhares começa vacinação de profissionais da educação nesta segunda (26) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Prefeitura de Linhares, município do Norte do Espírito Santo, inicia nesta segunda-feira (26) a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação. A aplicação das doses será feita na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Três Barras. Nesta primeira etapa serão vacinados 118 profissionais com idades entre 50 e 59 anos selecionados pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
De acordo com a prefeitura, a aplicação dos imunizantes será feita até as 17 horas desta segunda. Para receber a vacina, o profissional da educação deverá apresentar a identidade e o CPF, além do contracheque.
A lista com os nomes dos profissionais que serão vacinados nesta primeira etapa pode ser vista no site da Sedu ou no arquivo abaixo:

Arquivos & Anexos

Lista de professores

Profissionais começam a receber a vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26)
Tamanho do arquivo: 2mb
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CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS PRIMEIROS VACINADOS

A vacinação dos profissionais considera a faixa etária, categoria de trabalhadores e classes. De acordo com a Sedu, os primeiros  vacinados serão os professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e Ensino Médio e Técnico, na seguinte ordem etária: 50 a 59 anos, 40 a 49 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos.
Ainda segundo a Sedu, conforme novas doses das vacinas chegarem, mais profissionais da educação receberão as doses seguindo o mesmo ordenamento de faixas etárias.

NÚMEROS DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO

Segundo as últimas atualizações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)Linhares registrou até o momento 21.510 casos confirmados da doença, 20.703 casos curados e 302 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual que está em 2,1%.

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