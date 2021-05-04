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Grávidas estão no grupo

Covid-19: Linhares inicia vacinação de pessoas com comorbidades

Imunização começa nesta terça-feira (4). Veja quem pode se vacinar nesta etapa da campanha e os documentos necessários

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 09:13

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 mai 2021 às 09:13
Linhares inicia vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas
Linhares inicia vacinação de pessoas com comorbidades, incluindo grávidas e puérperas Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Tozatto
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, inicia nesta terça-feira (4) a imunização contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades, incluindo grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz há no máximo 40 dias), na faixa etária de 18 a 59 anos. A vacinação ocorre das 8h às 17h. Confira abaixo onde se vacinar:
Casa Rosa, no bairro Shell:
- Grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz há no máximo 40 dias), com comorbidades.
Setor de hemodiálise, ao lado do Hemonúcleo de Linhares, no Centro da cidade:
- Pessoas com fibrose cística;
- Pessoas com Síndrome de Down;
- Pessoas com deficiência mental/intelectual;
- Pacientes renais crônicos em diálise.
Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pelo município:
- Pessoas com obesidade mórbida com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 40;
- Pessoas com deficiência física cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

No ato da vacinação é indispensável a apresentação de documentos de identificação e do laudo médico que comprove a comorbidade.
Segundo a Prefeitura de Linhares,  917 doses da vacina serão destinadas para pessoas com comorbidades, e 220 para gestantes e puérperas com comorbidades.
Ainda de acordo com a prefeitura, os critérios estabelecidos obedecem à Nota Técnica do governo do Estado. Esse grupo prioritário de pessoas com comorbidades se baseia em recomendações do Ministério da Saúde e segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, a imunização deve seguir critérios epidemiológicos:
"Precisávamos garantir, primeiro, a proteção dos idosos, grupo mais vulnerável e responsável por grande maioria do total de mortes por Covid-19 no Município. Agora, após a vacina para todos acima dos 60 anos, é urgente vacinar pessoas com comorbidades, que também têm risco agravado de óbito. Para se ter ideia, cerca de 90% das pessoas que morreram pela Covid-19 em Linhares tinham algum tipo de comorbidade”, destacou.

GRÁVIDAS E PUÉRPERAS 

“A inclusão das grávidas e puérperas com comorbidades, é de extrema importância porque os estudos apontam que a Covid-19 apresenta fatores de riscos desfavoráveis para as grávidas e puérperas”, explicou a diretora de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares, Jackelene Ramos.
Confira abaixo a Nota Técnica com a lista de comorbidades:

Arquivos & Anexos

Nota técnica

Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19
Tamanho do arquivo: 87kb
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