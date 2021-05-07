Governo do ES e Linhares aparecem em topo de ranking de transparência

O levantamento avaliou quesitos de transparência ativa, como informações publicadas nos sites oficiais e portais de transparência Crédito: Cookie Studio/Freepik

Espírito Santo e o município de Linhares conquistaram nota máxima em transparência pública no Brasil. A avaliação foi realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e levou em conta o desempenho dos Estados e dos municípios com mais de 50 mil habitantes.

A análise foi realizada no período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2020. O levantamento foi publicado em março e avaliou quesitos de transparência ativa, como informações publicadas nos sites oficiais e portais de transparência, e itens de transparência passiva, que são as respostas a pedidos de acesso à informação.

O Espírito Santo recebeu nota máxima junto com Ceará e Minas Gerais. O Estado, que havia sido 1º lugar de 2014 a 2017, havia caído para a 8ª colocação em 2018. O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, comemorou a avaliação e destacou que o desempenho é fruto de uma preocupação constante com dados relativos ao setor.

O secretário lembrou que o site para acompanhamento dos dados do novo coronavírus no Estado foi uma das principais ferramentas desenvolvidas para ampliar a transparência em 2020.

“Nós já somos exemplo para outros Estados, que nos procuram para apreender com nosso modelo de gestão de dados. Agora queremos ver o que é feito fora do país para trazer para o Espírito Santo”, afirmou.

LINHARES ÚNICO MUNICÍPIO COM NOTA MÁXIMA

Dos municípios brasileiros avaliados, Linhares é um dos oito do Brasil e o único do Espírito Santo a alcançar a nota máxima. A Prefeitura de Linhares destacou que o município adotou o planejamento estratégico e desde o início de 2017 para alcançar o desempenho.

Segundo a prefeitura, foram ampliados os canais de diálogo com a população através do Portal e Serviço de Informação. “O que levou o município à nota máxima foi a pronta divulgação de todas as informações acerca das contas públicas no Portal da Transparência, que tem como ferramenta principal o canal de pesquisa de conteúdo, que foi aperfeiçoado, ganhando, inclusive, ferramentas que permitem às pessoas com deficiência acessá-los”, informou a prefeitura.

Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares

Ainda de acordo com a prefeitura, o município pretende ampliar as ações no setor de transparência. Está sendo desenvolvido desde o início deste ano de 2021 o projeto Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão, que aperfeiçoará a plataforma já existente e vai unir em um só ambiente virtual os atuais sistemas de ouvidoria, acesso à informação e o portal da transparência do município.