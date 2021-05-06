Pazolini defende o retorno das aulas presenciais em vídeo divulgado nas redes sociais Crédito: Reprodução

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Your browser does not support the audio element. Reabertura de escolas é nova disputa política entre Pazolini e Casagrande

No entanto, há uma expectativa para que a classificação do município mude para o risco moderado, a partir da próxima semana, o que vai permitir o retorno das aulas presenciais.

Para articuladores políticos do Estado, a manifestação do prefeito faz parte de um movimento do partido Republicanos para marcar uma posição de diferença da do governo e buscar protagonismo político, em um momento em que as medidas de restrição para conter a Covid-19 têm sido alvo de críticas de diferentes setores da sociedade.

O VÍDEO DE PAZOLINI

Na gravação, o prefeito afirma que se reuniu com representantes de escolas e que Vitória estará preparada "para receber os alunos na próxima segunda-feira", inferindo que as aulas seriam retomadas.

No mesmo vídeo, Erick Musso elogia a atitude de Pazolini e diz que "Vitória se torna o primeiro município capixaba a retomar de forma gradual, com responsabilidade, respeitando todos os protocolos, as regras sanitárias, as aulas", ressaltando um suposto pioneirismo da cidade em retomar as atividades nas escolas.

O presidente da Assembleia, Erick Musso, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em reunião com representantes das escolas Crédito: Reprodução

As declarações foram feitas antes do posicionamento do governador Renato Casagrande sobre a reabertura das escolas, mas sob a expectativa de que isso vai acontecer devido à queda de casos de Covid-19 na Capital e do número de leitos ocupados. A avaliação de interlocutores do Palácio Anchieta é que o posicionamento tenta colher louros políticos em cima de uma decisão que cabe apenas ao governo.

"Pazolini se aproveita politicamente de uma decisão que não cabe a ele, mas que ele sabe que deve ser anunciada nos próximos dias e vai agradar parte da população. Ao antecipar esse anúncio, sem fazer qualquer referência à Matriz de Risco, ele passa a ideia de que houve algum tipo de pressão e que foi algo decidido pela gestão municipal", avalia um aliado de Casagrande, sob a condição de anonimato.

Desde que o vídeo foi compartilhado, na terça, A Gazeta tem entrado em contato, em diferentes momentos do dia, com assessores da prefeitura e com o próprio prefeito, para saber qual a intenção em divulgar a manifestação. Os questionamentos, contudo, não foram respondidos.

Na tarde desta quarta-feira (5), um membro do secretariado de Pazolini informou, por telefone, que o vídeo não foi produzido pela prefeitura e que representa uma opinião do prefeito.

"Não é posicionamento da prefeitura, aquilo foi uma opinião pessoal do Pazolini. Não há qualquer manifestação no sentido de contrariar o decreto estadual. Existe um entendimento que é preciso aguardar a matriz de risco, mas a expectativa é que Vitória entre no risco moderado e com isso as aulas sejam liberadas a partir de segunda-feira."

RELAÇÃO ENTRE CASAGRANDE E REPUBLICANOS

Pazolini e Casagrande nunca foram próximos. Durante o mandato como deputado estadual, o delegado, que se classificava como independente, assumiu uma postura de oposição ao governo estadual.

Depois de eleito prefeito, contudo, Pazolini pregou um discurso de trabalho conjunto com o governo do Estado para o enfrentamento da pandemia. Junto com o partido, chegou a sentar com Casagrande e até falar sobre uma possível aliança entre Republicanos e PSB em 2022.

Essa aproximação já vinha sendo feita pelo presidente da Assembleia Erick Musso, correligionário de Pazolini. Erick e Casagrande, que também viveram momentos de rompimento, se reaproximaram no último ano, e o parlamentar conseguiu apoio do governador para reeleição na presidência da Casa. No discurso de posse, pregou união e disse que estaria ao lado do governo.

A atitude de Erick veio acompanhada de um vídeo de Pazolini. Em um tom mais duro que o correligionário, mas sem citar o governador Renato Casagrande, disse que não aceitaria a condução que estava sendo feita em relação ao comércio. E avisou "vamos nos manifestar com mais veemência".

Para o cientista político João Gualberto Vasconcellos, é claro o reposicionamento do Republicanos no cenário político, por meio das duas principais lideranças no partido no Estado.

"Independentemente do objetivo, se ele é eleitoral ou não, uma leitura é certa: eles querem marcar uma diferença em relação ao governador Renato Casagrande e criar uma identidade que os diferencie do governo estadual", destacou.

A percepção também é que essas manifestações se tornaram mais fortes à medida que as críticas em relação ao governo estadual aumentaram. Com isso, Pazolini e Erick acabam fortalecendo, ainda que de forma mais sutil, um movimento de oposição ao Executivo.

"As pessoas estão desgastadas. Elas sabem que o isolamento é importante, mas há um desgaste. Alguns atores políticos têm se aproveitado disso para defender medidas populares e se autopromover, como abertura de escolas, comércio. Eles se colocam ao lado da sociedade e o governador contra", afirmou um articulador político local.

No Palácio Anchieta, esses movimentos não devem ser enfrentados como um embate pelo governador, apesar de serem vistos como frequentes e desagradáveis e apontarem para um possível rompimento político.