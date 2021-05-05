Abelhas em carroceria levam a isolamento de área em bairro de Linhares

Uma área no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi isolada na manhã desta quarta-feira (5) após os moradores encontrarem um enxame. As abelhas estavam em uma carroceria de caminhão estacionada em frente a uma escola. Confira no vídeo abaixo:
A Prefeitura de Linhares afirmou que o Corpo de Bombeiros deve realizar o trabalho de remoção das abelhas no período da noite.
Acionado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros em Linhares afirmou que esteve no local, sinalizou e isolou uma área no entorno da carroceria para evitar possíveis acidentes com as abelhas. Segundo os Bombeiros, a corporação só pode atuar em casos de emergência e, nesse caso, não foi constatado risco aos moradores do bairro.
Ainda segundo os Bombeiros, três apicultores devem tentar retirar os insetos durante a tarde desta quarta-feira, mas, caso não consigam, a corporação fará a retirada durante a noite, período em que as abelhas estão menos ativas.
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos enviou uma nota informando que "o proprietário da carroceria estacionada no local foi notificado e deve retirar o veículo do local ainda nesta quarta-feira". Ainda segundo a secretaria, caso não cumpra o prazo, o dono da carroceria será multado em R$ 541,50.