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Abelhas em carroceria levam a isolamento de área em bairro de Linhares

O enxame foi encontrado por moradores em uma carroceria de caminhão estacionada em frente a uma escola no bairro Interlagos. Segundo os Bombeiros, as abelhas devem ser retiradas do local entre a tarde e a noite desta quarta-feira (5)

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 13:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2021 às 13:24
Bairro de Linhares tem área interditada após moradores encontrarem enxame de abelhas
Bairro de Linhares tem área interditada após moradores encontrarem enxame de abelhas Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Uma área no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi isolada na manhã desta quarta-feira (5) após os moradores encontrarem um enxame. As abelhas estavam em uma carroceria de caminhão estacionada em frente a uma escola. Confira no vídeo abaixo:
Prefeitura de Linhares afirmou que o Corpo de Bombeiros deve realizar o trabalho de remoção das abelhas no período da noite. 
Acionado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros em Linhares afirmou que esteve no local, sinalizou e isolou uma área no entorno da carroceria para evitar possíveis acidentes com as abelhas. Segundo os Bombeiros, a corporação só pode atuar em casos de emergência e, nesse caso, não foi constatado risco aos moradores do bairro.
Ainda segundo os Bombeiros, três apicultores devem tentar retirar os insetos durante a tarde desta quarta-feira, mas, caso não consigam, a corporação fará a retirada durante a noite, período em que as abelhas estão menos ativas.
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos enviou uma nota informando que "o proprietário da carroceria estacionada no local foi notificado e deve retirar o veículo do local ainda nesta quarta-feira". Ainda segundo a secretaria, caso não cumpra o prazo, o dono da carroceria será multado em R$ 541,50.

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