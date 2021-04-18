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Noroeste do ES

Idoso de 74 anos é picado por enxame de abelhas em Nova Venécia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso foi picado na manhã deste domingo (18) em Pipinuque, no interior de Nova Venécia. Ele foi resgatado com vida

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 16:23

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 abr 2021 às 16:23
A idosa reclamava da presença das abelhas desde 2018
Idoso de 74 anos é picado por enxame de abelhas em Nova Venécia Crédito: Divulgação
Um idoso de 74 anos foi picado por um enxame de abelhas na manhã deste domingo (18) em Pipinuque, interior de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O homem, que foi resgatado consciente e levado para o Hospital São Marcos, relatou aos bombeiros que seu corpo parecia estar em chamas devido às centenas de picadas. 
O incidente ocorreu por volta das 10h. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava mexendo em uma cacimba que abastece a casa. Assim que ele remexeu o local, as abelhas começaram a picá-lo. O idoso tentou correr, mas caiu e foi picado pelo enxame. Quando os bombeiros chegaram ao local, o idoso estava caído no chão, coberto pelos insetos.
Paramentados com roupas de apicultor, os bombeiros retiraram as roupas do idoso e o levaram para longe das abelhas. Depois, aplicaram inseticida para dispersar os insetos. 
Aos bombeiros, o idoso relatou que seu corpo parecia estar em chamas, por conta das centenas de picadas. Ele estava consciente e levado para o Hospital São Marcos, que fica no município.
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Nova Venécia, Noroeste do ES Crédito: Fred Loureiro

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POR QUE AS ABELHAS "ATACAM"?

De acordo com o biólogo, professor e mestre em Gestão Ambiental Marco Bravo, o que ocorre não é um "ataque de abelhas", mas sim uma forma de elas defenderem seu território: "As abelhas não atacam ninguém do nada. O que aconteceu aí é que provavelmente elas tiveram seu território invadido. A abelha é um inseto social, territorialista e se defende quando sofre alguma invasão", explicou.
Ainda segundo o biólogo, o idoso não deve ter percebido que invadiu o território das abelhas: "Ele deve ter entrado no território da colmeia. Quando isso acontece, a abelha soldado vai defender a colmeia. Na picada ela solta um hormônio que chama outras abelhas, por isso a defesa feita pelo enxame", salientou. Segundo ele, é necessário ficar atento e procurar saber sobre a existência de colmeias nos locais, para evitar acidentes.
Marco explica que no ato de defender a colmeia e picar uma pessoa, a abelha acaba morrendo, dando a vida pela colmeia: "Quando ela pica alguém, ela morre. Nesse caso aí todas elas morreram. Elas dão a vida pela colmeia" frisou. 

OUTRO ATAQUE NA MESMA SEMANA

Na última quinta-feira (15) um jovem de 23 anos também foi picado por um enxame de abelhas. Para fugir das abelhas, o homem pulou em uma represa, mas não conseguiu nadar e morreu afogado. O caso ocorreu em Pinheiros, no Norte do Estado. O rapaz e outros dois colegas estavam ao lado da represa, onde havia uma bomba de irrigação, quando foram surpreendidos pelos insetos.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o chefe da guarnição militar que atendeu a ocorrência, sargento Sérgio Ramlow, contou que os jovens começaram a ser atacados e, para fugir das abelhas, pularam na água:
"Eles tentaram nadar atravessando a represa em direção a uma casa do outro lado, mas o rapaz de 23 anos não conseguiu. A quase 10 metros da casa, esse rapaz começou a se afogar. Os outros dois tentaram segurá-lo e ajudá-lo a terminar o nado para sair, mas ele não conseguiu e se afogou. Chegando lá, em poucos minutos após o acionamento consegui encontrar o corpo do rapaz", explicou.

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