Idoso de 74 anos é picado por enxame de abelhas em Nova Venécia Crédito: Divulgação

Um idoso de 74 anos foi picado por um enxame de abelhas na manhã deste domingo (18) em Pipinuque, interior de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . O homem, que foi resgatado consciente e levado para o Hospital São Marcos, relatou aos bombeiros que seu corpo parecia estar em chamas devido às centenas de picadas.

O incidente ocorreu por volta das 10h. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava mexendo em uma cacimba que abastece a casa. Assim que ele remexeu o local, as abelhas começaram a picá-lo. O idoso tentou correr, mas caiu e foi picado pelo enxame. Quando os bombeiros chegaram ao local, o idoso estava caído no chão, coberto pelos insetos.

Paramentados com roupas de apicultor, os bombeiros retiraram as roupas do idoso e o levaram para longe das abelhas. Depois, aplicaram inseticida para dispersar os insetos.

Aos bombeiros, o idoso relatou que seu corpo parecia estar em chamas, por conta das centenas de picadas. Ele estava consciente e levado para o Hospital São Marcos, que fica no município.

Nova Venécia, Noroeste do ES Crédito: Fred Loureiro

POR QUE AS ABELHAS "ATACAM"?

De acordo com o biólogo, professor e mestre em Gestão Ambiental Marco Bravo, o que ocorre não é um "ataque de abelhas", mas sim uma forma de elas defenderem seu território: "As abelhas não atacam ninguém do nada. O que aconteceu aí é que provavelmente elas tiveram seu território invadido. A abelha é um inseto social, territorialista e se defende quando sofre alguma invasão", explicou.

Ainda segundo o biólogo, o idoso não deve ter percebido que invadiu o território das abelhas: "Ele deve ter entrado no território da colmeia. Quando isso acontece, a abelha soldado vai defender a colmeia. Na picada ela solta um hormônio que chama outras abelhas, por isso a defesa feita pelo enxame", salientou. Segundo ele, é necessário ficar atento e procurar saber sobre a existência de colmeias nos locais, para evitar acidentes.

Marco explica que no ato de defender a colmeia e picar uma pessoa, a abelha acaba morrendo, dando a vida pela colmeia: "Quando ela pica alguém, ela morre. Nesse caso aí todas elas morreram. Elas dão a vida pela colmeia" frisou.

OUTRO ATAQUE NA MESMA SEMANA

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o chefe da guarnição militar que atendeu a ocorrência, sargento Sérgio Ramlow, contou que os jovens começaram a ser atacados e, para fugir das abelhas, pularam na água: