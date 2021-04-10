Homem usa ônibus de Secretaria de Saúde de Nova Venécia para transportar drogas

Procurado pela reportagem, o secretário de Saúde de Nova Venécia, Juliano Bettin, afirmou que o caso é uma situação isolada e parabenizou o trabalho dos policiais.

"O fato ocorrido na noite desta sexta-feira (9) deixou a Secretaria de Saúde surpresa e espantada. Trata-se de um caso isolado. O trabalho da polícia merece todo nosso aplauso e reconhecimento, tirando de circulação mais um infrator. Teremos que reforçar a fiscalização dos usuários do transporte sanitário terceirizado, fazendo com que essas pessoas que vão a Vitória, fazendo exclusivamente o que é preconizado pela secretaria de saúde: consultas e tratamentos médicos", disse.