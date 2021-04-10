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Noroeste do ES

Homem usa ônibus de Secretaria de Saúde de Nova Venécia para transportar drogas

O veículo é utilizado no transporte de pacientes enfermos do município que realizam tratamento médico em Vitória. Drogas eram levadas para abastecer traficantes do bairro Bomfim, em Nova Venécia

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 10:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 abr 2021 às 10:59
Homem usa ônibus de Secretaria de Saúde de Nova Venécia para transportar drogas
Foram encontrados na bagagem 990 pinos de cocaína, 106 buchas de maconha e aproximadamente 500 gramas de crack Crédito: Polícia Militar
Homem usa ônibus de Secretaria de Saúde de Nova Venécia para transportar drogas
Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (9), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, após a polícia descobrir que ele usava um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde para transportar drogas. O veículo é utilizado no transporte de pacientes enfermos do município que realizam tratamento médico em Vitória, na Capital do Estado. 
Segundo informações da Polícia Militar, após o recebimento de denúncia anônima, foi montada uma operação com participação da Força Tática, K9 e Serviço Reservado do 2º Batalhão para abordar um ônibus que faz a condução de enfermos da cidade de Nova Venécia para tratamento médico em Vitória.
Segundo as denúncias, o indivíduo estaria utilizando o ônibus para realizar o transporte de drogas da Grande Vitória, com o objetivo de abastecer traficantes do bairro Bomfim, em Nova Venécia.
O ônibus foi abordado na chegada ao município de São Gabriel da Palha, que também fica no Noroeste do Estado. Os policiais contaram com o apoio da cadela Jade, que identificou três bolsas com drogas ilícitas. O proprietário confirmou à polícia que a bagagem era dele.
Ao verificar as bagagens do homem, foram encontrados 990 pinos de cocaína, 106 buchas de maconha e aproximadamente 500 gramas de crack. Após o encerramento das buscas, as drogas e o detido foram conduzidos para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Barra de São Francisco para lavraturas do flagrante.

FISCALIZAÇÃO SERÁ REFORÇADA, DIZ SECRETARIA

Procurado pela reportagem, o secretário de Saúde de Nova Venécia, Juliano Bettin, afirmou que o caso é uma situação isolada e parabenizou o trabalho dos policiais.
"O fato ocorrido na noite desta sexta-feira (9) deixou a Secretaria de Saúde surpresa e espantada. Trata-se de um caso isolado. O trabalho da polícia merece todo nosso aplauso e reconhecimento, tirando de circulação mais um infrator. Teremos que reforçar a fiscalização dos usuários do transporte sanitário terceirizado, fazendo com que essas pessoas que vão a Vitória, fazendo exclusivamente o que é preconizado pela secretaria de saúde: consultas e tratamentos médicos", disse.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber como andam as diligências sobre o suspeito. Assim que obtiver retorno, o texto será atualizado. 

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