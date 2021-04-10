Homem usa ônibus de Secretaria de Saúde de Nova Venécia para transportar drogas
Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (9), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, após a polícia descobrir que ele usava um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde para transportar drogas. O veículo é utilizado no transporte de pacientes enfermos do município que realizam tratamento médico em Vitória, na Capital do Estado.
Segundo informações da Polícia Militar, após o recebimento de denúncia anônima, foi montada uma operação com participação da Força Tática, K9 e Serviço Reservado do 2º Batalhão para abordar um ônibus que faz a condução de enfermos da cidade de Nova Venécia para tratamento médico em Vitória.
Segundo as denúncias, o indivíduo estaria utilizando o ônibus para realizar o transporte de drogas da Grande Vitória, com o objetivo de abastecer traficantes do bairro Bomfim, em Nova Venécia.
O ônibus foi abordado na chegada ao município de São Gabriel da Palha, que também fica no Noroeste do Estado. Os policiais contaram com o apoio da cadela Jade, que identificou três bolsas com drogas ilícitas. O proprietário confirmou à polícia que a bagagem era dele.
Ao verificar as bagagens do homem, foram encontrados 990 pinos de cocaína, 106 buchas de maconha e aproximadamente 500 gramas de crack. Após o encerramento das buscas, as drogas e o detido foram conduzidos para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Barra de São Francisco para lavraturas do flagrante.
FISCALIZAÇÃO SERÁ REFORÇADA, DIZ SECRETARIA
Procurado pela reportagem, o secretário de Saúde de Nova Venécia, Juliano Bettin, afirmou que o caso é uma situação isolada e parabenizou o trabalho dos policiais.
"O fato ocorrido na noite desta sexta-feira (9) deixou a Secretaria de Saúde surpresa e espantada. Trata-se de um caso isolado. O trabalho da polícia merece todo nosso aplauso e reconhecimento, tirando de circulação mais um infrator. Teremos que reforçar a fiscalização dos usuários do transporte sanitário terceirizado, fazendo com que essas pessoas que vão a Vitória, fazendo exclusivamente o que é preconizado pela secretaria de saúde: consultas e tratamentos médicos", disse.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber como andam as diligências sobre o suspeito. Assim que obtiver retorno, o texto será atualizado.