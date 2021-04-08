Acidente em rodovia que liga Nova Venécia a São Mateus mata motociclista

Motoclista morre em acidente na rodovia que Liga Nova Venécia a São Mateus

A rodovia onde o acidente aconteceu interliga os municípios de Nova Venécia e São Mateus. A colisão ocorreu próximo a uma estação de tratamento de esgoto da Cesan.

De acordo com os Bombeiros, o motociclista sofreu o acidente durante uma ultrapassagem, quando acabou colidindo com o caminhão, que vinha no sentido contrário. A via possui apenas uma faixa em cada sentido.