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ES 381

Acidente em rodovia que liga Nova Venécia a São Mateus mata motociclista

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista teria feito uma ultrapassagem irregular e colidido com um caminhão na manhã desta quinta-feira (8)

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 10:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 abr 2021 às 10:43
Motoclista morre em acidente na rodovia que Liga Nova Venécia a São Mateus
Motoclista morre em acidente na rodovia que Liga Nova Venécia a São Mateus Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um motociclista, identificado como Altenir Ribeiro, inspetor da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), morreu após colidir com um caminhão no quilômetro 58 da ES 381, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o inspetor seguia no sentido São Mateus e teria batido no caminhão após uma ultrapassagem irregular. Ele morreu no local. A pista ficou parcialmente interditada e foi totalmente liberada às 11h30.
A rodovia onde o acidente aconteceu interliga os municípios de Nova Venécia e São Mateus. A colisão ocorreu próximo a uma estação de tratamento de esgoto da Cesan.
De acordo com os Bombeiros, o motociclista sofreu o acidente durante uma ultrapassagem, quando acabou colidindo com o caminhão, que vinha no sentido contrário. A via possui apenas uma faixa em cada sentido.
Os Bombeiros foram deslocados até o local para realizar o resgate, mas o motociclista veio a óbito no local. O motorista do caminhão permaneceu no local à espera da Polícia Militar para a realização da ocorrência. A pista ficou parcialmente interditada e foi totalmente liberada às 11h30. 
Motoclista morre em acidente na rodovia que Liga Nova Venécia a São Mateus Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

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