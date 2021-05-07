Passarela de pedestres com trecho inclinado causa polêmica em Linhares

Imagem projetada da passarela de pedestres, motociclistas e ciclistas que está sendo construída pela Prefeitura de Linhares ao custo de R$ 8 milhões Crédito: Prefeitura de Linhares

A Comissão Especial de Inclusão e Acessibilidade da Câmara Municipal de Linhares está questionando a estrutura da passarela de pedestres e veículos de duas rodas que vai ligar dois bairros da cidade. Segundo a Comissão, a inclinação de um trecho da via, que é mais acentuada, vai dificultar a mobilidade de idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

“Em conversa com o engenheiro fiscal da obra, fomos informados que a inclinação da passarela ultrapassa o limite máximo das regras de acessibilidade. Isso, sem dúvida, irá dificultar não só a vida dos pedestres de todas as idades, como principalmente das pessoas com deficiências e/ou limitações múltiplas, além de idosos”, diz o presidente da Comissão, vereador professor Antônio César (PV).

Segundo o parlamentar, a Comissão Especial de Inclusão e Acessibilidade protocolou um requerimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando cópia integral do processo administrativo referente à construção da passarela, bem como outros documentos a respeito do contrato.

O prazo para resposta é de 30 dias, conforme determina a Lei Orgânica Municipal. A Comissão adianta que também deve acionar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES (Crea-ES)

A assessoria da Comissão informa que “à medida que as apurações forem sendo feitas, os membros do colegiado vão decidir em relação aos caminhos a serem tomados tanto dentro da esfera administrativa como em relação às vias judiciais, caso sejam necessárias”.

Mas o presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Linhares (Adefil), Rafael Simonelli, prefere ser mais cauteloso e diz que espera que a obra seja modificada. "Se o projeto ficar do jeito que está, a obra fica inviável, mas nós da associação temos uma parceria com a Prefeitura de Linhares e acho que o projeto será revisto. A obra não chegou na metade, ainda está na fase inicial e acho que o projeto será revisto", aposta Simonelli, que vai se reunir nesta sexta (7) com a Secretaria Municipal de Obras para discutir o projeto da passarela.

A passarela de 88 metros de extensão que liga os bairros São José e Palmital está sendo construída sobre a Lagoa do Campo e tem custo previsto de R$ 8 milhões, segundo a prefeitura. A obra, que foi iniciada em abril e tem prazo de conclusão para o segundo semestre, prevê também a implantação de uma ciclovia de 1.172 metros.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE LINHARES

Em nota enviada à coluna, a Prefeitura de Linhares afirma que a nova passarela será acessível a pessoas com mobilidade reduzida e que o engenheiro responsável pela obra, Daniel Pereira Silva, assegura que o projeto é executado de acordo com as normas brasileiras de acessibilidade, expressas na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).