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Cachoeiro

Corpo de mulher é encontrado boiando no Rio Itapemirim

A mulher aparenta ter cerca de 40 anos e estava com ferimentos na cabeça. Corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 12:56

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

10 mai 2021 às 12:56
A mulher aparenta ter cerca de 40 anos e estava com ferimentos na cabeça
Corpo de mulher é encontrado boiando no Rio Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues
O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10), boiando no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima aparenta ter cerca de 40 anos e estava com ferimentos na cabeça.
Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados por uma moradora do bairro Aquidaban que viu o corpo boiando. Quem estava próximo ao local contou aos policiais que a vítima vive em situação de rua e tinha o costume de ficar no bairro.
A mulher aparenta ter cerca de 40 anos e estava com ferimentos na cabeça
Corpo de mulher é encontrado boiando no Rio Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues
Roupas e objetos foram encontrados perto do local, e a suspeita é que sejam da mulher, que estava vestindo apenas calcinha e blusa. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro e a Polícia Civil vai investigar o caso.
Com informações de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

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