Corpo de mulher é encontrado boiando no Rio Itapemirim

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10), boiando no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima aparenta ter cerca de 40 anos e estava com ferimentos na cabeça.
Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados por uma moradora do bairro Aquidaban que viu o corpo boiando. Quem estava próximo ao local contou aos policiais que a vítima vive em situação de rua e tinha o costume de ficar no bairro.
Roupas e objetos foram encontrados perto do local, e a suspeita é que sejam da mulher, que estava vestindo apenas calcinha e blusa. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro e a Polícia Civil vai investigar o caso.
Com informações de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul