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Bandidos gastam 92 segundos para render motorista, passageira e levar carro

Carro de aplicativo foi abordado quando seguia de Jardim Limoeiro com destino ao bairro Novo Horizonte, ambos na Serra

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:28

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

09 mai 2021 às 18:28
Bairro Jardim Limoeiro na Serra
Bairro Jardim Limoeiro, na Serra, onde motorista de aplicativo foi assaltado Crédito: Luciney Araujo
Três bandidos levaram 92 segundos para fechar um veículo no trânsito, anunciar o assalto, render um motorista de aplicativo e a passageira e fugir com o carro da vítima. O assalto aconteceu na madrugada de domingo (9), em Jardim Limoeiro, na Serra.
À reportagem da TV Gazeta, testemunhas contaram que a passageira estava indo para o bairro Novo Horizonte, no mesmo município, comemorar o Dia das Mães em família. Não há informações se os suspeitos foram presos.
O crime foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento instalada em um edifício localizado na rua Belo Horizonte, área onde o motorista foi abordado a 0h12. O vídeo mostra o carro de aplicativo sendo fechado por outro veículo. Imediatamente, dois homens saem do banco do passageiro e do carona. Um deles aparenta estar armado e vai em direção lado do motorista. O outro se posiciona ao lado do carona.
Eles anunciam o assalto e ordenam que o motorista saia do veículo. Ele obedece e desce do carro. Do outro lado, o comparsa também manda a passageira descer. A ação leva 92 segundos. O criminoso que aparenta ter uma arma assume a direção e o outro bandido senta no banco do carona. O carro que dá cobertura manobra e os três fogem em direção a ES 010.
As vítimas são acolhidas por um funcionário de um condomínio localizado na mesma rua. Cerca de 13 minutos depois, uma viatura da Polícia Militar chega ao local para registrar a ocorrência. 
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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