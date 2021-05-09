Estabelecimentos do ES não podem abrir aos domingos em cidades em risco alto Crédito: Pixabay

Colatina e A flexibilização das medidas restritivas de combate à Covid-19 que permitiu o funcionamento dos restaurantes nos municípios de Vitória Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (9), Dia das Mães, foi barrada pela Justiça do Espírito Santo em três decisões liminares proferidas na madrugada deste domingo (9).

Your browser does not support the audio element. Justiça do ES barra abertura de restaurantes em Vitória, Colatina e Cachoeiro

"Imediatamente, a PGE, em parceria com o Ministério Público Estadual (MPES), interpôs ação judicial e, na madrugada de ontem para hoje, obteve liminares favoráveis ao Estado, tornando sem efeito os decretos dos três municípios", diz a nota da PGE.

Nas três decisões, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa diz que repudia a "excessiva judicialização que assola o Brasil dos nossos dias. Juízes não são administradores. Não nos cabe dizer, ainda que por vias oblíquas, quais medidas deve o Poder Executivo adotar", diz.

Em outro trecho, o magistrado observa que o Brasil vive sob um regime democrático.

"Administradores foram eleitos. Devem se entender, máxime quando está a gemer todo um povo. É dever deles enfrentar os desafios de uma pandemia, de reduzir o número de mortes causadas por uma doença para a qual já existe vacina. Caberá a eles responder, futuramente, pelos seus atos - administrativa, civil e até criminalmente. E é deste dever que não pode se furtar o Poder Judiciário, sem favor e sem temor."

"Faço este registro para deixar assente que apenas analisarei uma única - e simples - questão: quem autorizou a abertura tinha autoridade para fazê-lo? " Pedro Valls Feu Rosa - Trecho de liminar sobre abertura de restaurantes

Nas liminares, o desembargador adota o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao mencionar que "o Município detém competência legislativa para dispor sobre a matéria, mas não para contrariar frontalmente as normais gerais já estabelecidas a nível regional [...]. Defiro, assim, a medida liminar pleiteada".

Decisão foi proferida pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa Crédito: Carlos Alberto Silva

DECRETO MUNICIPAL

A Gazeta, Leonel Ximenes. Em um decreto publicado no Diário Oficial de Vitória, em edição extraordinária, no sábado (8), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), liberou, de forma excepcional, o funcionamento dos restaurantes na Capital no Dia das Mães, das 10h às 16h. A medida foi publicada em primeira mão pelo colunista de

No documento, o prefeito afirma que levou em consideração decretos semelhantes das Prefeituras de Cachoeiro e Colatina para liberar o funcionamento dos estabelecimentos.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

A Gazeta entrou em contato com as prefeituras de Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim para questionar sobre a decisão de funcionamento, mesmo em risco alto, e o posicionamento após a liminar que barra a abertura dos estabelecimentos.

Por nota, a Prefeitura de Colatina informou que recebeu o ofício por volta das 11h deste domingo (9) e que "prontamente avisou a associação dos restaurantes para conhecimento". O município também afirmou que o "decreto municipal tinha como objetivo evitar aglomerações nos restaurantes localizados às margens da ES 259 e BR 101, que têm liberação para funcionar aos domingos e valia apenas para este (dia 9)".

A Procuradoria Municipal de Cachoeiro de Itapemirim respondeu que recebeu a liminar às 10h10 deste domingo (9) e que ainda analisa o documento.