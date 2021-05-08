ES já soma 9.863 mortes por Covid-19 e mais de 447,5 mil casos confirmados

Teste PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 958 novos casos da doença, o que fez o Estado chegar a marca de 447.566 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.793. Vila Velha aparece em segundo, com 55.174 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.329) e Cariacica (34.915).

Até este sábado (8), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 421.577, sendo 736 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

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