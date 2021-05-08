ES já soma 9.863 mortes por Covid-19 e mais de 447,5 mil casos confirmados

O Espírito Santo registrou mais 28 mortes por Covid-19 neste sábado (8). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.863. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram confirmados 958 novos casos da doença, o que fez o Estado chegar a marca de 447.566 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.793. Vila Velha aparece em segundo, com 55.174 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.329) e Cariacica (34.915).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.271 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.718), em Vila Velha, e em terceiro Jardim da Penha (4.180), em Vitória.
Até este sábado (8), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 421.577, sendo 736 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até esta sexta-feira (7), 722.677 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado. Aos finais de semana, o número de pessoas vacinadas não é atualizado pela Sesa.