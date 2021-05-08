Veja como será a volta das aulas presenciais na Grande Vitória

Crédito: Pixabay

Segundo o chefe do Executivo, o índice de contágio na faixa etária desses estudantes foi baixo, o que motivou o governo a decidir pela volta da atividade. No entanto, a retomada deverá ser feita com 50% de ocupação das salas de aula, assim como já ocorre nas cidades em risco moderado e baixo. "Essa faixa etária, de crianças até 9, 10 anos, equivale a 1,32% dos casos", ressaltou.

Mesmo assim, apenas uma cidade da Grande Vitória deve voltar com as aulas já nesta segunda (10) para alunos do ensino fundamental I. Vitória foi a primeira que anunciou que retomaria as atividades presenciais com sistema de revezamento. Além disso, a prefeitura da Capital detalha que as salas serão montadas para ter distanciamento de 1,5 metro entre cada aluno e professor, além de o uso de máscara ser obrigatório.

Em Vila Velha, na Serra e em Guarapari, as prefeituras alegam que ainda vão estudar as melhores formas de retomar as aulas. Em Cariacica, a repartição diz que ainda não retomará a atividade em maio e destaca que aguarda o avanço da vacinação.

VITÓRIA

Os estudantes começam a voltar nesta segunda-feira (10). Os alunos serão divididos em três grupos: estudantes do 1º ao 5º ano (dia 10); outra rodada de estudantes do 1º ao 5 ano (dia 17); estudantes da Educação Infantil (dia 17). As escolas vão seguir protocolos sanitários de segurança, incluindo aferição de temperatura na entrada das escolas, distanciamento dentro das salas, uso de máscara e aplicação de álcool para higienização.

VILA VELHA

SERRA

Na segunda (10), o calendário de retorno das aulas presenciais será informado. Questionada, a Prefeitura da Serra informa que na próxima semana todas as unidades de ensino da cidade passarão por processo de preparação para o retorno das aulas presenciais no modelo híbrido.

CARIACICA

município não vai retomar as atividades presenciais em maio por continuar em risco alto. A cidade alega que vai aguardar a evolução do processo de vacinação e ampliar os diálogos com representantes do setor do ensino para planejar o retorno das aulas da melhor forma. A Prefeitura de Cariacica informa que opor continuar em risco alto. A cidade alega que vai aguardar a evolução do processo de vacinação e ampliar os diálogos com representantes do setor do ensino para planejar o retorno das aulas da melhor forma.

A prefeitura adianta ainda que está em fase final de desenvolvimento de um novo aplicativo que será incorporado à rotina do ensino remoto, chamado #DeverEmCasa. Na plataforma, o estudante terá acesso à internet de graça e poderá usar o app para realizar as atividades propostas.

GUARAPARI

Em Guarapari, a prefeitura diz que ainda será realizada análise e aprovação do retorno às aulas presenciais por parte do Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia.

VIANA