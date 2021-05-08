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Pandemia

Veja como será a volta das aulas presenciais na Grande Vitória

Escolas com turmas de Educação Infantil e Fundamental I já podem retomar as aulas presenciais no Espírito Santo mesmo estando em risco alto para contágio da Covid-19. Veja o que cada município já definiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2021 às 16:33

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 16:33

Governo do ES decide nesta semana sobre a retomada das aulas presenciais
  Crédito: Pixabay
Escolas com turmas de Educação Infantil e Fundamental I já podem retomar as aulas presenciais no Espírito Santo mesmo estando em risco alto para contágio da Covid-19. A mudança do critério que no Mapa de Risco foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva na última sexta-feira (7).
Segundo o chefe do Executivo, o índice de contágio na faixa etária desses estudantes foi baixo, o que motivou o governo a decidir pela volta da atividade. No entanto, a retomada deverá ser feita com 50% de ocupação das salas de aula, assim como já ocorre nas cidades em risco moderado e baixo. "Essa faixa etária, de crianças até 9, 10 anos, equivale a 1,32% dos casos", ressaltou.
Mesmo assim, apenas uma cidade da Grande Vitória deve voltar com as aulas já nesta segunda (10) para alunos do ensino fundamental I. Vitória foi a primeira que anunciou que retomaria as atividades presenciais com sistema de revezamento. Além disso, a prefeitura da Capital detalha que as salas serão montadas para ter distanciamento de 1,5 metro entre cada aluno e professor, além de o uso de máscara ser obrigatório.
Em Vila Velha, na Serra e em Guarapari, as prefeituras alegam que ainda vão estudar as melhores formas de retomar as aulas. Em Cariacica, a repartição diz que ainda não retomará a atividade em maio e destaca que aguarda o avanço da vacinação.

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VITÓRIA

Os estudantes começam a voltar nesta segunda-feira (10). Os alunos serão divididos em três grupos: estudantes do 1º ao 5º ano (dia 10); outra rodada de estudantes do 1º ao 5 ano (dia 17); estudantes da Educação Infantil (dia 17). As escolas vão seguir protocolos sanitários de segurança, incluindo aferição de temperatura na entrada das escolas, distanciamento dentro das salas, uso de máscara e aplicação de álcool para higienização.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informa que o ensino continuará no formato remoto.

SERRA

Questionada, a Prefeitura da Serra  informa que na próxima semana todas as unidades de ensino da cidade passarão por processo de preparação para o retorno das aulas presenciais no modelo híbrido. Na segunda (10), o calendário de retorno das aulas presenciais será informado.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica  informa que o município não vai retomar as atividades presenciais em maio por continuar em risco alto. A cidade alega que vai aguardar a evolução do processo de vacinação e ampliar os diálogos com representantes do setor do ensino para planejar o retorno das aulas da melhor forma.
A prefeitura adianta ainda que está em fase final de desenvolvimento de um novo aplicativo que será incorporado à rotina do ensino remoto, chamado #DeverEmCasa. Na plataforma, o estudante terá acesso à internet de graça e poderá usar o app para realizar as atividades propostas.

GUARAPARI

Em Guarapari, a prefeitura diz que ainda será realizada análise e aprovação do retorno às aulas presenciais por parte do Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia.

VIANA

A Prefeitura de Viana informa que o retorno da Educação Infantil e das séries iniciais Ensino Fundamental, ou seja, do berçário até o 5° ano do Fundamental, será no dia 18 de maio. "As atividades educacionais irão retornar de forma escalonada, com rodízio entre aulas presenciais e atividades remotas em casa. Além disso, haverá escalonamento entre as turmas para evitar aglomeração. Os alunos terão dias de aulas nas escolas, onde poderão tirar dúvidas com os professores", detalha o órgão. 

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