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A partir de sábado

Veja terceira lista dos profissionais da educação que serão vacinados no ES

Ao todo, são quase 1.400 professores e profissionais da gestão, com idades entre 50 e 59 anos. A vacinação terá início já a partir deste sábado (08)

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 22:22

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 mai 2021 às 22:22
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
Quase 1.400 educadores serão vacinados em nova etapa no ES Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou, nesta sexta-feira (07), a terceira lista com os nomes dos próximos profissionais da educação a serem imunizados contra a Covid-19. Ao todo, são quase 1.400 professores e profissionais da gestão, com idades entre 50 e 59 anos. A vacinação terá início já a partir deste sábado (08).

Arquivos & Anexos

Sedu: terceira lista dos professores

Confira lista com quase 1.400 profissionais da educação que serão contemplados pela vacina contra a Covid-19
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A conferência de local, data e horário está disponível na lista na frente de cada nome, organizado por município, rede e ordem alfabética.
Anunciada pelo Governo do Estado no dia 16 de abril, a vacinação dos profissionais da educação seguirá a ordem de prioridade estabelecida no Plano Estadual de Imunização. Ao todo serão imunizados, incluindo a lista publicada nesta sexta-feira (07), cerca de 11.750 profissionais da categoria.
De acordo com a Sedu, o acompanhamento da imunização ocorrerá por meio de listagem nominal dos professores contemplados em cada fase da vacinação. A lista será atualizada semanalmente e enviada à Secretaria da Saúde (Sesa), que repassará a listagem para os municípios. Neste sentido, a vacinação do segmento profissional não ocorrerá por agendamento.

MUNICÍPIOS

Também segundo a Sedu, os municípios de Alto Rio Novo, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Iconha, Itarana, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Montanha, Pancas, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, Vila Pavão e Vila Valério não enviaram as informações necessárias e, por esse motivo, não foram incluídos na listagem de vacinação.
Os profissionais dos municípios de Ibiraçu, Ibitirama, Laranja da Terra e Muniz Freire também não têm profissionais indicados, pois já foram contemplados pela vacina, segundo informações da Secretaria de Saúde.

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Iniciada em um ato simbólico realizado no dia 15 de abril no Palácio Anchieta, a vacinação dos profissionais da educação capixaba continua sendo executada. A imunização está sendo feita com 30% das doses da reserva técnica de cada lote de vacinas que chega ao Espírito Santo.
Após os professores e auxiliares com mais de 50 anos, serão convocadas as faixas etárias seguintes: de 40 a 49 anos, de 30 a 39 anos e, por fim, de 18 a 29 anos. Depois, será a vez dos profissionais que não estão em sala de aula, como diretor, pedagogo, auxiliar de limpeza e vigilante. Também por idade.

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