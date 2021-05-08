Veja terceira lista dos profissionais da educação que serão vacinados no ES

Quase 1.400 educadores serão vacinados em nova etapa no ES Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou, nesta sexta-feira (07), a terceira lista com os nomes dos próximos profissionais da educação a serem imunizados contra a Covid-19 . Ao todo, são quase 1.400 professores e profissionais da gestão, com idades entre 50 e 59 anos. A vacinação terá início já a partir deste sábado (08).

Arquivos & Anexos Sedu: terceira lista dos professores Confira lista com quase 1.400 profissionais da educação que serão contemplados pela vacina contra a Covid-19 Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

A conferência de local, data e horário está disponível na lista na frente de cada nome, organizado por município, rede e ordem alfabética.

Anunciada pelo Governo do Estado no dia 16 de abril, a vacinação dos profissionais da educação seguirá a ordem de prioridade estabelecida no Plano Estadual de Imunização. Ao todo serão imunizados, incluindo a lista publicada nesta sexta-feira (07), cerca de 11.750 profissionais da categoria.

De acordo com a Sedu, o acompanhamento da imunização ocorrerá por meio de listagem nominal dos professores contemplados em cada fase da vacinação. A lista será atualizada semanalmente e enviada à Secretaria da Saúde (Sesa) , que repassará a listagem para os municípios. Neste sentido, a vacinação do segmento profissional não ocorrerá por agendamento.

MUNICÍPIOS

Também segundo a Sedu, os municípios de Alto Rio Novo, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Iconha, Itarana, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Montanha, Pancas, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, Vila Pavão e Vila Valério não enviaram as informações necessárias e, por esse motivo, não foram incluídos na listagem de vacinação.

Os profissionais dos municípios de Ibiraçu, Ibitirama, Laranja da Terra e Muniz Freire também não têm profissionais indicados, pois já foram contemplados pela vacina, segundo informações da Secretaria de Saúde.

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Iniciada em um ato simbólico realizado no dia 15 de abril no Palácio Anchieta, a vacinação dos profissionais da educação capixaba continua sendo executada. A imunização está sendo feita com 30% das doses da reserva técnica de cada lote de vacinas que chega ao Espírito Santo.