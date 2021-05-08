2ª dose da Coronavac: confira como será a vacinação na Grande Vitória

2ª dose da Coronavac: confira como será feita a vacinação na Grande Vitória Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO | Arquivo

Your browser does not support the audio element. Segunda dose da Coronavac - confira como será a vacinação na Grande Vitória

O lote com 20 mil doses foi encaminhado à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para cadastramento. Já a distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá na próxima segunda-feira (10). Apenas depois disso, a vacinação daqueles que devem tomar a dose de reforço do imunizante será retomada.

A Sesa orienta que a população que está com esquema para a segunda dose superior de 28 dias deve aguardar o anúncio da chegada de novas doses nos municípios e o agendamento que cada cidade irá realizar.

No Estado, 87.749 pessoas ainda aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac . O atraso decorre da falta de imunizantes ocasionada pelo não envio pelo Ministério da Saúde. O levantamento foi feito com base na recomendação de que a segunda dose seja aplicada 28 dias após a primeira.

Em entrevista à CBN Vitória na última quinta-feira (6), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que todas as doses da Coronavac serão utilizadas em pessoas que já estão com a imunização em atraso. “Serão utilizadas integralmente para a aplicação da segunda dose. Só depois é que daremos início a vacinação da D1 com este imunizante”, informou.

Confira como será feita a vacinação em cada município da Região Metropolitana:

VILA VELHA

Segundo a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) , a previsão para chegada das vacinas Coronavac é na segunda-feira (10), sendo que o município tem um público de 15 mil pessoas aguardando a segunda dose do imunizante. Apesar disso, serão repassados para o município apenas 2.600 doses.

Sendo assim, equipes da Vigilância Epidemiológica do município entrarão em contato via telefone, prioritariamente, com as pessoas que receberam a primeira dose da vacina entre os dias 20 e 27 de março.

Novos agendamentos para a primeira dose do imunizante estão previstos para abrir neste sábado (8), às 17h. As doses serão distribuídas da seguinte forma:

500 vagas para pessoas acima de 60 anos;

250 vagas para pacientes Renal Crônico;

500 vagas para pessoas com Síndrome de Dawn ou outras doenças intelectuais;

1.500 vagas para pessoas com Obesidade Mórbida;

7.000 vagas para pessoas de 50 e 59 com comorbidade;

500 vagas para profissionais da saúde (segunda dose Astrazeneca).

VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que as doses da Coronavac serão direcionadas para as unidades de saúde vacinarem as pessoas que estão com o prazo de intervalo entre a primeira e segunda dose maior que 28 dias

A Semus orienta que os moradores de Vitória que estão com esse prazo vencido façam um cadastro na unidade de saúde de referência. Assim que tiver disponibilidade de doses, as equipes entram em contato avisando sobre a aplicação da vacina. A prioridade será para os que têm maior prazo de vencimento.

Quanto à primeira dose, neste sábado, estão sendo vacinados na Capital 1.414 agentes de segurança, 209 professores, e 2.400 pessoas com comorbidades.

FUNDÃO

Em nota, o m unicípio de Fundão informou que ainda não recebeu as doses da Coronavac para a realização da segunda dose. "Assim que o Estado disponibilizar as doses, as equipes das unidades de saúde já se encontram preparadas para fazer o contato imediato com o público alvo, por meio do contato telefônico, deixando agendados com data e horários para evitar aglomerações", informou.

De acordo com a prefeitura, o município adotou, seguindo as orientações, o procedimento de agendar pelas primeiras datas das aplicações da vacina e paralelamente da maior idade, dia e mês de nascimento, em ordem decrescente. "A segunda dose da vacina Coronavac será administrada gradativamente conforme datas e quantitativos enviados pelo Estado", finalizou a nota.

GUARAPARI

A Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari informou que está na expectativa de receber novo lote na próxima semana. As doses que forem encaminhadas ao município serão destinadas a atender as pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac em atraso.

Com relação à primeira dose, a Prefeitura de Guarapari informou que abriu agendamento para aplicação em pessoas com comorbidades e idosos acima de 60 anos neste sábado (8), a partir das 11h e para idosos acima de 60 anos que ainda não tomaram a vacina.

Serão disponibilizadas 761 doses para as pessoas com comorbidade da fase 1 e 1.280 para idosos acima de 60 anos. O agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina” . Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas. A vacinação deste agendamento acontecerá na segunda-feira (10), terça (11) e quarta (12).

CARIACICA

Para a segunda dose de Coronavac, o município informou apenas que "está aguardando novas remessas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para definir andamento e todas as etapas necessárias".

SERRA

Por nota, a Secretaria de Saúde da Serra informou que "aguarda a chegada de mais doses da Coronavac e que os pacientes que tomaram a 1ª dose serão contactados por meio de busca ativa das unidades de saúde da Serra para aplicação da 2ª dose".

VIANA