Vitória ignora Estado e libera restaurante para o Dia das Mães

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), surpreendeu e publicou um decreto no Diário Oficial do Município, em edição extraordinária, liberando, de forma excepcional, o funcionamento dos restaurantes na Capital neste domingo (9), Dia das Mães, das 10h às 16h.
Pazolini, no Decreto 19.411, que é datado em 7 de maio, mas foi publicado no final da noite deste sábado (8), afirma que levou em consideração decretos semelhantes das Prefeituras de Cachoeiro e Colatina para liberar o funcionamento dos restaurantes em Vitória no Dia das Mães.
Na última sexta-feira (7), o governador anunciou a nova matriz de risco para a Covid no Espírito Santo e pediu que se evitem aglomerações. Será que o prefeito de Vitória assistiu ao pronunciamento de Casagrande?