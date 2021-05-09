Leonel Ximenes

Vitória ignora Estado e libera restaurante para o Dia das Mães

Decreto publicado na noite deste sábado, em edição extraordinária, passa por cima de decisão do governador Casagrande

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 00:53

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, publicou o decreto em edição extraordinária Crédito: Reprodução/Instagram
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), surpreendeu e publicou um decreto no Diário Oficial do Município, em edição extraordinária, liberando, de forma excepcional, o funcionamento dos restaurantes na Capital neste domingo (9), Dia das Mães, das 10h às 16h.

A medida passa por cima do decreto do governo do Estado que não permite o funcionamento dos restaurantes, aos domingos, nas cidades com risco alto para a Covid-19, como é o caso de Vitória.
Pazolini, no Decreto 19.411, que é datado em 7 de maio, mas foi publicado no final da noite deste sábado (8), afirma que levou em consideração decretos semelhantes das Prefeituras de Cachoeiro e Colatina para liberar o funcionamento dos restaurantes em Vitória no Dia das Mães. 

A medida anunciada pelo prefeito é mais um episódio no cabo de guerra do republicano com o governador Renato Casagrande (PSB). No início da semana que passou, a Capital passou por cima do governo estadual e anunciou o retorno da volta às aulas de forma presencial, em um vídeo sem autoria definida.
Na última sexta-feira (7), o governador anunciou a nova matriz de risco para a Covid no Espírito Santo e pediu que se evitem aglomerações. Será que o prefeito de Vitória assistiu ao pronunciamento de Casagrande?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

