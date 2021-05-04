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Leonel Ximenes

Mistério: quem fez o vídeo que anuncia a volta das aulas em Vitória?

Produção profissional, que não tem  autoria identificada, foi postada informalmente em grupos de aplicativos, apesar do impacto da medida para a sociedade

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:05

Públicado em 

04 mai 2021 às 16:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pazolini (à direita) e Erick Musso no vídeo sobre o anúncio da volta às aulas presenciais
Pazolini (à direita) e Erick Musso no vídeo sobre o anúncio da volta às aulas presenciais Crédito: Reprodução de vídeo
Algumas perguntas parecem que nunca têm resposta e insistem em intrigar o Brasil e, por que não, a humanidade: “Capitu traiu Bentinho?” (Dom Casmurro, Machado de Assis); “Quem matou Odete Roitman?” (novela Vale Tudo); “Quem nasceu primeiro: o ovo ou a galinha?” (sem autoria); por que o Brasil tem Ministério da Justiça? (brincadeirinha…). Nesta terça-feira (4), um fato voltou a intrigar muita gente, pelo menos no ES: quem fez o vídeo que anuncia a volta às aulas presenciais na rede municipal de Vitória?
Com uma filmagem profissional e edição bem-feita – mas sem nenhuma marca que identifique sua origem –, o vídeo mostra cenas da reunião do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e seu secretariado na companhia de representantes da Educação  (inclusive do setor privado) e, também, do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, colega de partido do prefeito.
A produção mostra declarações de Pazolini e de Musso e foi divulgada em grupos de jornalistas, no WhatsApp e no Telegram. No vídeo, compartilhado como “encaminhado”, segue uma legenda – sem sinal de encaminhamento – com a seguinte mensagem:
“A escola é um ambiente essencial e seguro. A sociedade tem que se mobilizar para que tenhamos uma educação funcionando, seguindo todos os protocolos de biossegurança. Não podemos deixar que nosso país regrida duas décadas no acesso à escola, como já dizem os especialistas. Nossas crianças estão tendo inúmeros prejuízos à saúde, como sedentarismo, problemas graves de comportamento, sintomas psicossomáticos como dores, diarreia, falta de sono, para citar alguns. Não podemos nos omitir, sob pena de sermos coniventes e negligentes com o processo de desenvolvimento e de aprendizado de nossas crianças.”

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O vídeo, segundo a assessoria de Erick, foi compartilhado em grupo de apoiadores de Pazolini. Procurada, a assessoria da Prefeitura de Vitória disse que iria “checar” a origem do vídeo, mas não se manifestou até o fechamento desta coluna.
Com ou sem autoria, o vídeo traz à tona um claro conflito entre a Prefeitura da Capital e o governo do Estado, que às sextas-feiras divulga uma nova Matriz de Risco para a Covid, válida para todo o território capixaba. Ou não valerá mais para Vitória?
É mais uma pergunta que está intrigando todo mundo. Certo, governador Casagrande?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Educação Erick Musso Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
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