Mistério: quem fez o vídeo que anuncia a volta das aulas em Vitória?

Algumas perguntas parecem que nunca têm resposta e insistem em intrigar o Brasil e, por que não, a humanidade: “Capitu traiu Bentinho?” (Dom Casmurro, Machado de Assis); “Quem matou Odete Roitman?” (novela Vale Tudo); “Quem nasceu primeiro: o ovo ou a galinha?” (sem autoria); por que o Brasil tem Ministério da Justiça? (brincadeirinha…). Nesta terça-feira (4), um fato voltou a intrigar muita gente, pelo menos no ES: quem fez o vídeo que anuncia a volta às aulas presenciais na rede municipal de Vitória
?
Com uma filmagem profissional e edição bem-feita – mas sem nenhuma marca que identifique sua origem –, o vídeo mostra cenas da reunião do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e seu secretariado na companhia de representantes da Educação (inclusive do setor privado) e, também, do presidente da Assembleia Legislativa
, Erick Musso, colega de partido do prefeito.
A produção mostra declarações de Pazolini e de Musso e foi divulgada em grupos de jornalistas, no WhatsApp e no Telegram. No vídeo, compartilhado como “encaminhado”, segue uma legenda – sem sinal de encaminhamento – com a seguinte mensagem:
“A escola é um ambiente essencial e seguro. A sociedade tem que se mobilizar para que tenhamos uma educação funcionando, seguindo todos os protocolos de biossegurança. Não podemos deixar que nosso país regrida duas décadas no acesso à escola, como já dizem os especialistas. Nossas crianças estão tendo inúmeros prejuízos à saúde, como sedentarismo, problemas graves de comportamento, sintomas psicossomáticos como dores, diarreia, falta de sono, para citar alguns. Não podemos nos omitir, sob pena de sermos coniventes e negligentes com o processo de desenvolvimento e de aprendizado de nossas crianças.”
O vídeo, segundo a assessoria de Erick, foi compartilhado em grupo de apoiadores de Pazolini. Procurada, a assessoria da Prefeitura de Vitória disse que iria “checar” a origem do vídeo, mas não se manifestou até o fechamento desta coluna.
É mais uma pergunta que está intrigando todo mundo. Certo, governador Casagrande?