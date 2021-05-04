Mistério: quem fez o vídeo que anuncia a volta das aulas em Vitória?

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A produção mostra declarações de Pazolini e de Musso e foi divulgada em grupos de jornalistas, no WhatsApp e no Telegram. No vídeo, compartilhado como “encaminhado”, segue uma legenda – sem sinal de encaminhamento – com a seguinte mensagem:

“A escola é um ambiente essencial e seguro. A sociedade tem que se mobilizar para que tenhamos uma educação funcionando, seguindo todos os protocolos de biossegurança. Não podemos deixar que nosso país regrida duas décadas no acesso à escola, como já dizem os especialistas. Nossas crianças estão tendo inúmeros prejuízos à saúde, como sedentarismo, problemas graves de comportamento, sintomas psicossomáticos como dores, diarreia, falta de sono, para citar alguns. Não podemos nos omitir, sob pena de sermos coniventes e negligentes com o processo de desenvolvimento e de aprendizado de nossas crianças.”