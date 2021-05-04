Dez dicas para ajudar as famílias nas aulas on-line das crianças

CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL

Quando a família cria uma rotina, com horários para acordar, fazer as refeições e dormir, a criança também deve ser inserida nesse contexto, com o tempo reservado para estudar e brincar. Mas é importante ter atenção a alguns aspectos: sem contar o momento da aula, que é o estabelecido pela instituição de ensino, as outras atividades escolares devem ser colocadas na rotina em horários em que a criança não está com fome ou sono, por exemplo. Essas sensações podem prejudicar o aprendizado. A hora da aula on-line também não é para comer, o que tira a atenção do próprio aluno para as atividades e dos outros colegas que estão no ambiente virtual; o lanche deve ser feito apenas no intervalo.

O tempo de utilização de eletrônicos para o lazer - celular, tablet, computador, videogame - não deve passar de 3 horas (o período varia conforme a faixa etária). O uso excessivo compromete o desenvolvimento.

Acompanhar as aulas do lado ou não das crianças é algo que, a essa altura, já está na organização familiar desde que as aulas on-line começaram em 2020. Então, se uma criança vem sendo assistida mais de perto pelos pais, não é para simplesmente deixá-la agora totalmente sozinha. A autonomia, uma habilidade muito importante para a vida, pode ser construída de outras maneiras, e uma delas é deixar que a própria criança organize livros, cadernos e o restante do material das aulas do dia. Muitas vezes a autonomia também é conquistada quando a família dedica um pouco de tempo a ensinar: na correria do dia a dia, muitos pais optam por amarrar o cadarço do calçado da criança, por exemplo. Se gastar cinco minutos por dia para ensiná-la, em uma semana ela estará fazendo sozinha.

Na rotina que deve ser criada pelas famílias, o tempo de dormir merece uma atenção especial. As crianças precisam de horário certo para dormir porque, durante o sono, elas consolidam os conteúdos que aprenderam, os conhecimentos adquiridos que estão na memória de curto prazo.

Para o desenvolvimento e a aprendizagem, as crianças também precisam de um tempo livre para brincar, sem que haja um direcionamento das atividades. Elas podem fazer o que quiserem para se distrair. Lembrando que, se a opção de diversão for um eletrônico, o tempo deve ser descontado das horas a que têm direito de usar telas no dia.

Acompanhando as aulas on-line, os pais podem até ficar insatisfeitos com a condução das atividades pelo professor, mas ele não deve ser criticado diante dos filhos. Se houver queixas, elas podem ser reportadas à escola. Falar mal do educador para a criança pode gerar uma insegurança e comprometer a aprendizagem porque vai lhe faltar a compreensão sobre o motivo dos pais a deixarem estudar com uma pessoa de quem não gostam.

Enquanto as atividades presenciais não são permitidas na escola e o distanciamento social também é uma medida preventiva da Covid-19, as famílias podem promover a interação on-line. A proposta, neste caso, é buscar uma aproximação das crianças com os colegas da turma, ou outros amigos, realizando encontros virtuais. Cada qual na sua casa, as crianças podem brincar fantasiadas, fazendo festinha, ou o que mais a criatividade dos pais permitir. Assim, elas têm a chance de brincar com outras da mesma faixa etária, atividade fundamental para o desenvolvimento infantil.

É imprescindível que as famílias dediquem um tempo para brincadeiras com as crianças, momentos de leitura, de atividades lúdicas em conjunto. Esse vínculo afetivo dá mais segurança e contribui para o desenvolvimento delas. Criando essas memórias, o período da pandemia pode deixar também registros positivos na vida das crianças.

Desde cedo, as crianças devem ser ensinadas a contribuir nas tarefas de casa. Para cada faixa etária, há atividades que podem desenvolver, como guardar brinquedos e colocar a mesa para as refeições. Ter responsabilidades ajuda no processo de desenvolvimento.