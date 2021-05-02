Veja lista com mais de 6 mil profissionais da educação que serão vacinados no ES

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou, neste domingo (2), uma nova lista com o nome dos próximos profissionais da educação a serem vacinados contra a Covid-19. Ao todo, são mais de 6 mil professores e auxiliares, com idades entre 50 e 59 anos. A imunização começa a partir desta segunda-feira (3).
No documento, constam o local, a data e o horário em que cada profissional será vacinado. Neste primeiro momento, estão sendo convocados aqueles que atuam nas salas de aula das creches, da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino técnico. Para ver a lista completa, basta clicar aqui.
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Sedu: segunda lista de professores
Os próximos profissionais da educação a serem imunizados contra a Covid-19 no ES
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As cidades de Boa Esperança, Ibiraçu e Ibitirama não foram incluídas porque deixaram de enviar os dados referentes ao agendamento da vacinação dos profissionais. Já o município de Laranja da Terra enviou tais informações, mas com inconsistências, e, por isso, também ficou de fora dessa segunda lista.
No último domingo (25), a Sedu já havia divulgado a primeira leva de profissionais a serem vacinados, que também faziam parte da mesma faixa etária da que compõe a listagem mais recente, cuja vacinação será efetuada até a segunda-feira, dia 10 de maio. Novas listas serão divulgadas semanalmente.
VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Iniciada em um ato simbólico realizado no dia 15 de abril no Palácio Anchieta, a vacinação dos profissionais da educação capixaba começou a ser executada, de fato, na última semana. A imunização está sendo feita com 30% das doses da reserva técnica de cada lote de vacinas que chega ao Espírito Santo.
Após os professores e auxiliares com mais de 50 anos, serão convocadas as faixas etárias seguintes: de 40 a 49 anos, de 30 a 39 anos e, por fim, de 18 a 29 anos. Depois, será a vez dos profissionais que não estão em sala de aula, como diretor, pedagogo, auxiliar de limpeza e vigilante. Também por idade.