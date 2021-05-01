Vitória prevê abrir na terça agendamento para vacinar quem tem comorbidades

Profissional de saúde aplica dose da vacina contra a Covid Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Gazeta na manhã deste sábado (1º), após demanda para saber quando esse grupo começaria a ser vacinado na Capital. Prefeitura de Vitória prevê abrir, na próxima terça-feira (4), o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas portadoras de comorbidades. A informação foi passada pelo município à reportagem dena manhã deste sábado (1º), após demanda para saber quando esse grupo começaria a ser vacinado na Capital.

"Neste primeiro grupo de pessoas com comorbidades, por se tratar de uma população com muitas especificidades, o agendamento será realizado com base em cadastrados já existentes e pelo agendamento on-line", informou a prefeitura, em nota.

Na Capital, o agendamento para garantir a vacina deve ser feito pelos munícipes pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online, quando for aberto pela prefeitura.

CARIACICA INICIA VACINAÇÃO DO GRUPO

No município, o agendamento está aberto no site vacina.cariacica.es.gov.br e, inicialmente, a imunização acontece no Sesi, no bairro Porto de Santana. Podem fazer o agendamento pessoas portadoras de Síndrome de Down, ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental); portadores de doença renal crônica, em terapia de hemodiálise; pessoas com fibrose cística; gestantes e puérperas com comorbidades; e pessoas com obesidade mórbida, tendo o índice de massa corpórea maior ou igual a 40.

Além disso, também estão garantidos nesta primeira fase de imunização, moradores com idade entre 55 e 59 anos que apresentem deficiência permanente e sejam cadastradas no Benefício de Proteção Continuada (BPC).

As pessoas que se enquadram no grupo de comorbidades precisam apresentar, no ato da vacinação, um dos seguintes documentos: laudo médico, prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. Estes documentos precisam ser datados nos últimos três anos.

OUTROS MUNICÍPIOS

Em Vila Velha, a prefeitura afirmou ainda não ter uma data definida, mas que a imunização deve começar na próxima semana. Como de praxe, o órgão vai abrir o agendamento on-line com antecedência.

Já a Prefeitura de Viana informou que está em definição sobre datas e estratégias de vacinação dos portadores de comorbidades, gestantes com comorbidades e de deficientes permanentes.