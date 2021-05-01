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Vitória prevê abrir na terça agendamento para vacinar quem tem comorbidades

Segundo a prefeitura, neste primeiro grupo de pessoas com comorbidades, por se tratar de uma população com muitas especificidades, o agendamento será realizado com base em cadastrados já existentes e pelo agendamento on-line

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 12:37

Publicado em 

01 mai 2021 às 12:37
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional de saúde aplica dose da vacina  contra a Covid Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Prefeitura de Vitória prevê abrir, na próxima terça-feira (4), o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas portadoras de comorbidades. A informação foi passada pelo município à reportagem de A Gazeta na manhã deste sábado (1º), após demanda para saber quando esse grupo começaria a ser vacinado na Capital.
"Neste primeiro grupo de pessoas com comorbidades, por se tratar de uma população com muitas especificidades, o agendamento será realizado com base em cadastrados já existentes e pelo agendamento on-line", informou a prefeitura, em nota.
Na Capital, o agendamento para garantir a vacina deve ser feito pelos munícipes pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online, quando for aberto pela prefeitura.

CARIACICA INICIA VACINAÇÃO DO GRUPO

Em Cariacica, a vacinação de pessoas portadoras de comorbidades começou neste sábado (1º). A cidade seguirá as determinações do Plano Nacional de Imunização (PNI), investindo a aplicação das doses em duas fases.
No município, o agendamento está aberto no site vacina.cariacica.es.gov.br e, inicialmente, a imunização acontece no Sesi, no bairro Porto de Santana. Podem fazer o agendamento pessoas portadoras de Síndrome de Down, ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental); portadores de doença renal crônica, em terapia de hemodiálise; pessoas com fibrose cística; gestantes e puérperas com comorbidades; e pessoas com obesidade mórbida, tendo o índice de massa corpórea maior ou igual a 40.
Além disso, também estão garantidos nesta primeira fase de imunização, moradores com idade entre 55 e 59 anos que apresentem deficiência permanente e sejam cadastradas no Benefício de Proteção Continuada (BPC).
As pessoas que se enquadram no grupo de comorbidades precisam apresentar, no ato da vacinação, um dos seguintes documentos: laudo médico, prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. Estes documentos precisam ser datados nos últimos três anos.

OUTROS MUNICÍPIOS

Em Vila Velha, a prefeitura afirmou ainda não ter uma data definida, mas que a imunização deve começar na próxima semana. Como de praxe, o órgão vai abrir o agendamento on-line com antecedência.
Já a Prefeitura de Viana informou que está em definição sobre datas e estratégias de vacinação dos portadores de comorbidades, gestantes com comorbidades e de deficientes permanentes.
A Prefeitura da Serra explicou que, "nos próximos dias, um novo lote de doses do governo do Estado. Com o recebimento dessas doses será possível planejar a vacinação do grupo de pessoas com comodidades".

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